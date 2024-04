La primera de las ocho finales para el Valencia CF

El Valencia afronta cada jornada un partido decisivo en su pelea por entrar en Conference. Y no es necesario recordar que es un premio menor y que en la historia del Valencia no es su posición ni debe serlo. Parece que hay que andar justificándolo constantemente. Pero si me dan a elegir entre que el Valencia acabe séptimo u octavo, sin duda prefiero séptimo. A riesgo de tragarme mis palabras de hecho a comienzos de una temporada en la que creía que la plantilla iba a acabar entre el noveno y el décimosegundo. Pero Baraja ha hecho un trabajo impecable y ahora es fundamental que le quite presión a una plantilla que no se ha manejado bien en ese sentido. Porque la defensa, hasta la fecha, está sosteniendo las carencias de una plantilla en la que Meriton no ha tenido mimo alguno. Sin Yaremchuk, Alberto Marí es la única alternativa como nueve para acompañar a Hugo Duro. Estando la opción Diego López pero es otra cosa. En las bandas también falta gol. Y ese es tal vez el único problema que puede alejar al Valencia de los objetivos, porque defensivamente entre Mamardashvili y Mosquera han levantado un muro tan alto que hasta Cenk está rindiendo a cierto nivel. Por todo eso toca confiar en una jornada en la que Pamplona puede acercarte al ‘sueño’ o alejarte y empezar a dibujar un final de temporada con poco en juego y con la sensación de que se ha perdido una oportunidad. Baraja seguro que lo tiene claro.

