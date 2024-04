¿Por qué no habla toda España de Mosquera?

No voy a engañar a nadie. Yo soy uno de esos que tenían ciertas dudas con Mosquera cuando empezó a asomar la cabeza en el primer equipo. Pequé de impaciencia y no supe ver que detrás de un futbolista extremadamente joven e inexperto se escondía un defensa central como la copa de un pino. Soy de esas personas que odian equivocarse o no tener la razón, pero estoy encantado de que mi ‘yo’ de hace un año y medio/dos años se equivocara enormemente con Mosquera, que me ha callado la boca y se ha convertido en uno de los defensas más prometedores del fútbol europeo.

He pasado de las dudas a que me dé rabia que no reciba todo el reconocimiento que merece. Le perjudica el escaso cartel que el Valencia CF tiene a día de hoy, porque estoy seguro que si fuera futbolista del Barça o Real Madrid, los titulares serían ‘A Mosquera se le queda corta la Sub-21’. Quería opinar sin tener que nombrar a Pau Cubarsí, porque sinceramente el chaval me parece un avión de futbolista y pienso que su convocatoria con la absoluta fue merecida. Sí, merecida. Pero tengo que nombrarlo, porque es el ejemplo perfecto de lo que he dicho antes. Si Mosquera jugara en un equipo con más cartel en la actualidad, ya tendría una convocatoria con la selección absoluta. Porque es claramente, junto a Pau Cubarsí, uno de los mejores cuatro centrales españoles esta temporada. Pero bueno, llegará su momento, aunque tenga que esperar más que otros.

Suscríbete para seguir leyendo