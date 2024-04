Hay que agarrar cualquier ocasión de ser felices

Después de recordar que Meriton no debe seguir más años en el Valencia y es necesario su salida, la realidad es que hacerse sangre día tras día no es positivo para nadie. Es una opinión personal y obviamente no le quiero decir a nadie lo que tiene que hacer, pero después de haber sufrido algún que otro golpe personal en el pasado más cercano, mi sensación es que debemos aprovechar cualquier ocasión de ser felices. Las malas noticias pueden llegar siempre, pero no por eso hay que estar insistiendo en todo momento y dejar claro que tienes ese miedo. Bajo mi punto de vista, y reconociendo que no esperaba este rendimiento ni de Baraja ni de los ‘chavales’, es imposible no pensar en este partido contra el Betis con una sensación de felicidad que no exploraba desde hacía tiempo. Curiosamente la última vez que se afrontó un partido con cierta felicidad fue ante el Betis en La Cartuja. Y de esa final de Copa ya han pasado dos años. Por todo eso, el valencianismo no debe tener miedo a disfrutar de la previa, de ese trayecto a Mestalla y de los segundos antes de arrancar un partido que acabará como tenga que acabar, pero eso es otra historia. Porque se podrá ganar o perder contra el Betis, pero si nadie imaginaba estar en una jornada 32 peleando por Europa, el objetivo debe ser aprovechar cada segundo para ser felices. Y eso es algo que tiene que tener claro todo aficionado que hoy asista a Mestalla. Hay que disfrutar del momento.

