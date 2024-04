Los árbitros, Peter y la ‘final’ contra el Alavés

Jaime Latre volvió a hacer de las suyas. Nunca me gusta hablar de los árbitros, no creo en conspiraciones y me duele pensar que un colegiado pite a favor o en contra a propósito. Pero más grave me parece ser tan malo como Jaime Latre. Es decir, si lo hace adrede es un problema, porque hablaría de no ser profesional, pero si realmente desde la sala de VAR ve la acción de Fermín y da el gol como válido, pensando que es gol válido, alguien debe retirarle la licencia de árbitro. El ridículo es de época y el Valencia perjudicado en su carrera por Europa. Más allá de esa acción clarísima, que decantó evidentemente el partido, de las pocas cosas positivas que deja el duelo es ver a Peter Federico crecer de forma progresiva desde que aterrizó en el Valencia. Poco a poco demuestra que tiene fútbol a pesar de que a su llegada pocos pensábamos -me incluyo- que iba a aportar de forma inmediata. Su partido ayer deja detalles de jugador que puede ayudar desde ya y si me preguntan lo pondría de titular también contra el Alavés. No hay otra. Porque su desparpajo puede ayudar al equipo a ganar partidos. Y eso en el tramo final es frescura. El duelo contra los vitorianos es clave ahora para seguir soñando con viajar por Europa, algo que todavía está al alcance de la mano. No hay ninguna duda de que Mestalla va a responder en un contexto de máxima presión. Lo lleva haciendo toda la temporada y seguro que ahora remará más que nunca con los del Pipo.

