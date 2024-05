¿Hay alguien en casa?

Han pasado ya unos días desde el escandaloso arbitraje que sufrió el Valencia CF en Montjuïc y en el club nadie ha alzado la voz para denunciarlo mientras el equipo está jugándose la vida para hacer realidad el milagro de volver a Europa. Layhoon Chan, Javier Solís y Miguel Ángel Corona volvieron a defraudar al valencianismo. No es noticia porque llueve sobre mojado en este aspecto, pero no lo dejaré pasar. Es muy triste y de una deslealtad absoluta con el equipo no dar la cara en este asunto a nivel institucional, dejando de nuevo que tengan que ser Rubén Baraja y los jugadores los únicos en el Valencia que valoren esas acciones polémicas (flagrantes en realidad) a pesar de que están expuestos a sanciones si lo que dicen no cae bien en los comités de la RFEF, perjudicando al Valencia a nivel deportivo.

Y no es la primera vez que dejan solo al Pipo, al que cada semana le toca ser la única voz del club para todos los asuntos (mercado de fichajes, planificación deportiva, objetivos, expectativas...). Me imagino que porque a sus ejecutivos les debe dar hasta vergüenza tener que dar explicaciones sobre el proyecto -o la falta de él- de Peter Lim para la entidad o porque lo que digan será papel mojado en tiempo récord. Dar la cara, no obstante, va en el sueldo porque son los representantes que ha elegido el singapurense para estar aquí, pero deben estar más ‘agustito’ pasándole siempre el marrón a los demás.

