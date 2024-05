Iagupova y Ojeleye, otro doblete en el Valencia Basket

Con el orgullo de la última Liga ganada el pasado domingo en La Fonteta en un año histórico con triplete para las de Rubén Burgos y la clasificación del primer equipo masculino para el playoff como cabeza de serie pese a la sorprendente derrota en Andorra, el Valencia Basket ha brindado a su afición en las últimas semanas los mejores momentos de la temporada, a la espera de ver el desenlace de un playoff en el que de momento se evitaría al Real Madrid o al Barcelona hasta una hipotética final. Pero entre tantas emociones y sucesión de partidos y celebraciones, merece la pena hacer una pausa y valorar dos hechos que se recibieron con alegría pero a los que hay que valorar en su justa medida. Y fueron las renovaciones de Alina Iagupova y de Semi Ojeleye. Sus fichajes fueron ya un golpe de efecto del Valencia Basket, vistiendo de taronja a una doble MVP de la Euroliga y a un alero con más de 300 partidos de experiencia en la NBA y con un físico imponente, como nunca antes se había visto en La Fonteta. La ucraniana firmó solo hasta final de temporada y el adiós de Ojeleye parecía también un hecho ante la avalancha de ofertas que tendría de equipos de Euroliga mientras el Valencia Basket sigue esperando para saber si recibirá otra invitación o se verá obligado a jugar de nuevo la Eurocup, una competición en la que al menos se le abriría una vía directa para volver a la máxima competición europea en caso de ser campeón. Y ahí llegó un nuevo golpe sobre la mesa del Valencia Basket, que no sólo logró renovar a dos de las grandes estrellas del baloncesto europeo femenino y masculino, sino que lo hizo sin romper su tope salarial y, sobre todo, antes de saber si el próximo curso jugarían la Euroliga. En sus casos, el proyecto de club, el sentirse importantes y queridos por compañeros y afición, su buena adaptación al vestuario y a la ciudad, la estructura de trabajo y las instalaciones que ya hay con L’Alqueria y que están por venir con el Roig Arena, han sido aspectos más decisivo incluso que el económico o el deportivo. Y eso es ya un signo del crecimiento del club y de su consolidación como uno de los proyectos más sólidos y ambiciosos de España y de Europa. Un doblete en los despachos también con el trabajo de Esteban Albert y de Luis Arbalejo, que además lograron adelantar el trabajo sin esperar a final de temporada para poder planificar así el resto de las plantillas partiendo ya desde la tranquilidad de haber atado a dos estrellas. Ejemplos que además no son los únicos y que se suman al de otro gran referente como Chris Jones, quien renovó el año pasado por tres temporadas en unas circunstancias similares, sin condicionar su futuro a la presencia o no en la Euroliga. Un éxito de club para valorar tanto como el último triplete.

Suscríbete para seguir leyendo