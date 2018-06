Sergio li posa emoció al Grup A

La Copa Diputació de València de raspall es va traslladar ahir fins a Guadassuar per a tancar la segona jornada del Grup A. La partida podia decidir dos llocs per a les semifinals, algun o cap, com finalment va succeir amb la victòria de la parella de Genovés de Sergio i Miravalles contra la representativa de la Llosa de Ranes de Guadi i Canari pel resultat de 25-15.

La confrontació, més que espectacular, va ser guerrera. Hi hagué voluntat per part dels dos bàndols, esforç i unes quantes bones pilotades, però s´imposaren les pilotades llargues i els intercanvis entre els restos.

Fins a la igualada a 15 sempre van sumar aquells que van ocupar el dau. En els primers dos jocs amb autoritat per les bones tretes de Sergio i Guadi i en els següents amb patiment i alternança de vals en els dos costats.

La dinàmica ´dauera´ es va trencar en el parcial següent que van aconseguir Sergio i Miravalles al rest en el tercer val, a més compartint els mèrits. El rest va aprofitar les pilotes que els rivals li van concedir de bot de braç i al rebot. El mitger, per la seua banda, va traure unes esquerres defensives que van valdre tant com fer un quinze.

Amb 15-20 a favor Sergio i Miravalles passaren al dau. La partida es posava blava, més encara després de l´esvaró de Guadi en el segon quinze que li va obligar a parar durant cinc minuts per a recuperar-se del dolor muscular. El rest va tornar, però la molèstia persistia. I amb l´avantatge de no trobar la resistència requerida després del traure, Sergio i Miravalles tancaren la partida ràpidament.

Amb este desenllaç els quatre equips mantenen les opcions de classificar-se per a les semifinals. Mario i Brisca són els millors situats, no solament en la taula. Inclús perdent la tercera partida podrien passar, però a hores d´ara no és segur. Els altres tres equips és millor que solament pensen en la victòria i algun es podria quedar fora inclús guanyant la tercera i definitiva partida, depenent del coeficient de jocs a favor i en contra.

Després de ser sotmés a les proves pertinents s´ha conegut que Ian pateix una elongació del múscul abductor, lesió que li va obligar a abandonar la partida de la Copa del passat dimarts a Oliva.

El campió individual té per a un mínim de set dies sense jugar i es perdrà la tercera i definitiva partida del seu equip en la ronda en curs que es jugarà el dilluns a Xeraco.

Tenint en compte que es tracta del pilotari més decisiu del raspall l´organització ha decidit trencar la norma i ha refet el seu conjunt en trio. Vercher i Gabi seran els companys de Roberto en la transcendental confrontació a Xeraco.