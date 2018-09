Contundent victòria de Soro i Raúl

Poca història va tindre la primera semifinal del Trofeu 600 Anys Generalitat en la modalitat d'escala i corda, que es va disputar en la nit del divendres al trinquet de Vila-real. El recinte va registrar una gran entrada perquè el cartell ho mereixia, però la confrontació va estar lluny d'oferir l'equilibri esperat. Soro III i Raúl es van imposar a Puchol II i Tomàs II per 60-25.

La diferència entre el nivell de les dues parelles ja va ser evident al poc de començar. Els rojos jugaven d'acord a les seues possibilitats. Soro III demostrava que el de Vila-real és un recinte on es troba summament còmode i Raúl corroborava el seu gran moment de forma amb bones pilotades.

A l'altre costat de la corda les mans no responien a la voluntat de Puchol II i Tomàs II que buscaven coses, però no les trobaven. I amb l'encert continu d'uns i la reacció que no va arribar dels altres, l'eliminatòria es va resoldre ràpidament.

El torneig continua este migdia al trinquet de Pedreguer. Ara toca enfrontament de parella contra trio, de cinc pilotaris que ratllen molt al recinte alacantí, cas de Pere Roc II i Félix així com Genovés II, Pere i Monrabal II.

Cal esperar que esta vegada la confrontació responga a les expectatives. Si cadascun juga el que pot ha de ser una constant de carregar constantment degut al marcat caràcter ofensiu dels contendents. Aquells que no puguen desplaçar-se fins a Pedreguer podran veure la semifinal en directe per la televisió autonòmica.

El títol es decidirà el pròxim diumenge a Pelayo, que fins al divendres 5 d'octubre albergarà l'exposició 'Faixa Roja, Faixa Blava'.