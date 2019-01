Canari: "En este equip tinc el repte de ser el referent"

Ahir va ser un dels vigents campions de la Lliga d'escala i corda, Pere Roc II, qui va mostrar la seua visió de la renovada competició que està a punt de començar. Hui és el torn d'un dels vencedors de la competició en la modalitat de raspall, Canari, que començarà a defensar el títol a partir del pròxim dia 11.

El mitger formarà en la present campanya amb dues joves figures com Pablo i Raúl i està encantat amb els companys que li han tocat. «És el tipus d'equip que volia. Ja he guanyat la Lliga amb la figura, el pilotari més fort del moment, Ian, amb Ricardet a la punta. Per a esta Lliga volia jugadors menys contrastats, tenir la responsabilitat i el repte de ser la referència. Si vull ser un mitger campió, he de ser capaç de guanyar amb tots els equips», explica Canari.

De la resta de formacions no veu a cap que puga ser clarament favorita. «Estan tots molt compensades. En esta nova Lliga guanyaran aquells que siguen un vertader equip. Durant un campionat de llarga durada es crea un vincle molt estret entre els companys que s'ha de saber mantenir perquè de vegades hi ha friccions i problemes. En este sentit, crec que el meu equip és el que té més bon rotllo entre els tres components», assenyala.

Amb tant d'equilibri, almenys a priori, Canari considera que la clau en la resolució del títol pot estar en els punters. «És una incògnita de quina manera aguantaran la càrrega física per a rendir bé en la competició. Els restos i mitgers, com tenim fitxa, tindrem molt temps per a entrenar per a rendir al 200 per cent cada setmana. Els punters, com també tindran les partides del dia a dia, tal vegada els coste una miqueta més», argumenta.

De les novetats ja anunciades, com el considerable augment del nombre de partides i de la durada del campionat, així com el canvi en el sistema de puntuació, Canari és rotund en la seua opinió. «Això ja és una Lliga com Déu mana, com els bascos. Abans t'ho jugaves tot en dues o tres partides. Ara sí que és una competició de regularitat en la qual caldrà saber mesurar les forces per a arribar forts al mes de març, que és quan ens ho jugarem tot», comenta.



Lliga Dos

La Lliga de raspall també en tindrà una altra competició paral·lela, la Lliga Dos. «Este tipus de campionats fan molt bé per als que volen estar entre els millors. Són una oportunitat de progressar, de fer-se més com a pilotaris i de demostrar que tenen el nivell», diu Canari. I com a mostra, un botó: «Estic de preparador físic de Vicent de Xeraco i des que li van comunicar que jugaria la Lliga Dos està súper content. És l'avantsala de la Lliga professional i ell la veu com el pas previ a arribar al més alt. Tindre esta il·lusió és fonamental», conclou.