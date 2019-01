"Voluntat, però no un deure"

Després que el propietari de Pelayo, José Luis López, ha manifestat el seu malestar amb la Conselleria d'Esports i la decisió de tancar el trinquet a les seues activitats, ara és el director general de l'Esport, Josep Miquel Moya, qui valora el conflicte des del punt de vista institucional.

El primer que vol deixar clar Moya és que «lamentem la decisió que s'ha pres». I que per part de l'Administració «n'hi ha voluntat de parlar, però no perquè tinguem un deure, sinó perquè s'estan realitzant activitats que agraïm i valorem com a molt interessants».

López reclama a la Conselleria una ajuda de 20.000 euros per a sufragar les despeses de les nombroses activitats que es fan a Pelayo al llarg de l'any. «I li hem dit que per al 2019 ho teníem complicat, però per al 2020 no n'hi hauria problema de fer-ho perquè s'inclourien en els pressupostos», comenta Moya.

Al mateix temps, el director general vol matissar que les activitats a les quals fa referència la gerència de Pelayo no estan reglades per la Conselleria. «El trinquet no l'està utilitzant la Generalitat, llevant de les dues o tres sessions que fem als professors que hi formem per al programa Pilota a l'Escola», diu.

Així les coses i segons el punt de vista de la Conselleria, les visites que realitzen els centres educatius són competència del trinquet. «Nosaltres vam enviar una carta als col·legis dient que podien visitar Pelayo perquè ens ho va demanar el senyor López. A partir d'ací són els centres els que hi parlen directament amb Pelayo i nosaltres no tenim cap intervenció. Això no vol dir que no ens pareguen activitats molt interessants, que ho són, però no és una obligació que li hem creat a Pelayo. I insistisc que estem molt agraïts d'estes actuacions».

D'acord a les paraules del director general, sembla que el conflicte s'ha generat per la dificultat de reaccionar davant imprevistos una vegada estan tancats els pressupostos. «Per a l'Administració és molt complicat modificar el nostre ritme de treball o actuació a la mateixa velocitat amb què algú canvia d'opinió», apunta Moya.

Esta col·laboració, que sí contemplen l'Ajuntament de València i la Diputació de València, es va fer efectiva l'any 2016. «José Luis López va fer el favor de comprar Pelayo per a la venda posterior a l'Administració pública abans que acabara la legislatura per un import igual al que a ell li havia costat. Mentre durara eixa gestió pre-venda, la Generalitat aportaria 20.000 euros per les despeses de gestió mitjançant la Federació de Pilota».

L'any següent, però, l'aportació ja no es va realitzar. «En el 2017 vam consignar en els pressupostos, tal com ens havíem compromés, 665.000 euros per a la compra de Pelayo. Però, per a la nostra sorpresa, José Luis López ens va dir que no venia. I si no ven, per a nosaltres l'acord està trencat perquè el trinquet ja no passa a mans públiques». Un altre pacte que sembla ha variat és el de la compra del trinquet. «No contemplem comprar per 2 milions d'euros. En l'acord va quedar clar que es vendria pel preu de la compra i que si es feia alguna reforma, aniria a càrrec del senyor López. Durant este temps s'han fet grans reformes, però nosaltres no hem participat en la decisió ni en la seua quantificació. Si ens hem de quedar el trinquet, el més lògic és que participem en la decisió per a saber quina és la despesa que hi tindrem», conclou Moya.