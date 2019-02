Primera victòria per a Soro i De la Vega és més líder

Les lligues van tancar ahir la quarta jornada. El més destacable del dia i pel que respecta al torneig d'escala i corda és que l'equip de Soro III s'ha estrenat com a guanyador i que el De la Vega és més líder i l'únic invicte en els dos campionats. En la Lliga Bankia de raspall, la formació liderada per Moltó s'incorpora al grup capdavanter.

La millor partida de la sessió dominical es va completar a Xàbia on la formació d'Almussafes amb De la Vega, Félix i Nacho va superar a la de Murla de Genovés II, Javi i Héctor per 60-55. A més a més, un deu per a l'afició que va omplir un recinte que no és habitual en l'oferta professional.

Els vencedors van estar de meravella del primer a l'últim quinze, especialment Félix, que va castigar constantment als rivals. A la formació de Murla li va costar un poc arrancar i això va permetre que els d'Almussafes se n'anaren 45-25.

Ara bé, quan Genovés II, Javi i Héctor van agafar el to, la partida es va convertir en pur espectacle: màxima qualitat, jugades de mestres i emoció fins a l'últim quinze.



Menys estètica, però de nivell

En la mateixa Lliga Bankia d'escala i corda, però al trinquet de Borriana, el trio de Vila-real de Soro III, Jesús i Carlos es va imposar al de Pedreguer-Masymas per 60-45. Esta no va ser una confrontació tan 'estètica', però sí de molt de nivell.

El començament va ser de domini de Francés i els seus, que pegaven més davant. Però ací també hi hagué reacció. A la molt bona actuació de Soro III, que va ser el millor, es va sumar el considerable augment en l'aportació de Jesús i Carlos en les tasques ofensives.

El mitger va ajustar i tancar la vaqueta de manera sensacional. Com ho va fer l'any passat, quan es va proclamar campió, però no en esta edició. Fins ahir. I Carlos va caçar al vol un grapat de pilotes que arribaven amb intenció de quinze, però va ser ell qui les va acabar.

Amb estos dos resultats De la Vega és més líder amb 8 punts. La resta de formacions es mouen entre els 5 punts de Genovés II i els 3 de Soro III i Francés.



Remuntada

En la Lliga de raspall, la jornada es va tancar a Xeraco on l'equip de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja va guanyar al del Genovés amb Sergio, Seve i Ricardet per 25-15.

Novament cal fer esment a una reacció, però en este cas exagerada. Sergio i els seus companys es van posar amb 15-0 en tres jocs en els quals es van mostrar intractables. Enfront, el rendiment era més que discret.

Fins que Moltó va entrar al vestuari per a canviar-se de sabatilles perquè s'esvarava. Casualitat o no, el cas és que els de Barxeta es van fer amos de la partida de manera progressiva. Primer amb dificultats i en el tram final amb total autoritat.

Amb la victòria, Moltó iguala a 6 punts al capdavant de la taula amb els equips de Ian i Montaner . Sergio es queda amb 4 i Marrahí en té 3. Els únics clarament despenjats són Pablo, Canari i Raúl, que encara no han puntuat.