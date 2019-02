Alfara del Patriarca estrena trinquet amb el número u

Ací va un cartell per a la història: Puchol II i Pepet contra Marc i Bueno. Esta serà la primera partida de professionals que acollirà el nou trinquet d'Alfara del Patriarca, que s'inaugurarà el pròxim diumenge en una jornada de portes obertes.

A les 9.30 hores ocuparan la instal·lació els alumnes de l'escola de pilota local per a estar tirant-li fins al migdia, quan hi haurà canvi de jugadors, en este cas els components del Club de Pilota d'Alfara. En acabar hi haurà un parèntesi fins a les 15.45 hores, moment en què començarà una partida de futures figures, les que es formen en l'Escola de Tecnificació de la Mancomunitat del Carraixet.

Una hora després es disputarà la partida estel·lar. Just abans es farà la inauguració oficial, on el director general de l'Esport, Josep Miquel Moya, la diputada d'Esports per València, Isabel García, i l'alcalde d'Alfara, Llorenç Rodado, representaran a les institucions que han sufragat la construcció del trinquet.