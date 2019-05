Duel de pegadors a Pelayo

Les eliminatòries prèvies dels campionats individuals continuen hui al trinquet de Pelayo on Giner i Álvaro Gimeno s'enfrontaran per un lloc en la competició d'escala i corda. El vencedor passarà als huitens de final del grup parell i tindrà a Francés com a següent rival.

Independentment del que passe esta vesprada a la catedral és molt probable que la partida satisfaça als presents per les característiques dels protagonistes. Giner i Álvaro són d'eixe tipus de pilotaris que el públic cataloga de 'valents', que es deixen l'ànima en cada pilotada i que mai donen un quinze per perdut. Guerra n'hi haurà segur.

També són jugadors de pegar fort i d'explotar els colps d'aire. En el cas del de Massalfassar és més normal per la seua condició de mitger, però el seu rival de Murla, en el mà a mà, és molt propens a avançar metres per a descarregar-se.



Guillermo i Badenes, KO

Després d'esta partida solament quedarà una eliminatòria en la modalitat d'escala i corda. En principi n'eren dues, però l'organització ha anunciat que el duel entre Guillermo i Pablo de Sella programat el pròxim dissabte a Pedreguer no es disputarà. El mitger del Puig ha hagut de renunciar a jugar perquè encara no s'ha restablert totalment de les molèsties a l'esquena, on va ser operat no fa massa. A més ha tingut la mala sort de sofrir un accident de cotxe, que afortunadament no va ser greu, però sí que ha alentit la seua recuperació.

Com que el reglament solament permet ajornar la final Pablo de Sella continua endavant i jugarà els huitens de final en el Grup Parell contra Pere, semifinalista de l'edició anterior.

Les prèvies en esta modalitat conclouran el pròxim dilluns a Borriana amb el duel entre Marc i Monrabal II.

En la disciplina de raspall també s'ha suspés una eliminatòria, la prevista per al pròxim dissabte a la Llosa de Ranes on s'anaven a enfrontar Badenes i Miravalles. El rest de Xeraco té unes molèsties que, si bé no l'impedeixen jugar partides en equip, sí que són suficientment importants com per a renunciar al mà a mà. Així les coses, el mitger del Genovés passa a huitens on es trobarà amb Punxa. La pròxima eliminatòria la jugaran Tonet IV i Sergio el diumenge a Bellreguard.