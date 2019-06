Ian passa a semifinals amb autoritat

Díhuit minuts, que en són molts per a un joc i més encara en el mà a mà, va necessitar Ian per a estrenar el marcador ahir a Xeraco en la partida contra Pablo que va obrir els quarts de final de l'Individual Bankia de raspall. Semblava que anava a ser una eliminatòria dura i de desenllaç incert, però finalment es va imposar el favorit, el rest de Senyera, pel contundent resultat de 25-5.

La reballada va permetre que Ian començara al traure i el de Senyera va apretar i molt al seu cunyat amb el primer colp, però Pablo no solament restava amb eficàcia sinó que anava amb valentia avant a l'atac i sumava quinzes. Tant és així que el brau pilotari de Barxeta va disposar de val en dues ocasions, encara que no va acabar de concretar-les i el joc va acabar sent roig.

A partir d'ací la partida es va posar molt clara per Ian, que va aconseguir tres parcials consecutius, a més nets (20-0). La gran majoria dels quinzes els va tancar per la via ràpida, novament fent gala d'una gran potència en el colp que impedia que Pablo poguera contestar. També hi hagué algun que va sumar amb una miqueta de sort, però és que la 'pilota li deia a qui més jugava', com resa una màxima del trinquet.

A Pablo se li havia apagat la llum i en creuar el trinquet quan acabava cada joc maleïa perquè no trobava explicació a este canvi radical en l'intercanvi de colps. Encara així no va abandonar i va aconseguir el parcial de l'honra (20-5) abans que Ian tancara la victòria, altra vegada castigant al rival amb un joc net.