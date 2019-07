La Pobla de Vallbona, Moixent i El Puig, campions d'El Corte Inglés

En la calorosa vesprada d'ahir diumenge, el carrer de pilota de Faura va acollir les finals escolars del Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés.

La gran guanyadora de les mateixes va ser l'escola de pilota de Moixent, que va aconseguir emportar-se els dos títols que disputava, tant l'infantil com el benjamí. Mentre que Massamagrell, que disputava tres finals, no va aconseguir el campionat en cap d'elles.

Pero la llarga jornada de finals va començar a les 17 hores el seu programa amb la corresponent a la categoria cadet, on la Pobla de Vallbona guanyava el títol gràcies a deixar en 25 als seus rivals de Massamagrell. Gran partida de Kike, Salva i Oscar, que primer es distanciaven en el marcador, tot i que els joves de Massamagrell aconseguien retallar distàncies, pero finalment el triomf va ser per als del Camp de Turia.

A continuació es va disputar la final infantil, on Moixent i Massamagrell s'enfrontaven per primera vegada, ja que repetien també en benjamins. En aquest cas, la partida va estar marcada per la baixa d'última hora de Jordi, rest habitual de l'equip de Massamagrell, i que va motivar que els de la Costera no deixaren sumar cap joc als seus rivals. Tot i aixó, cal destacar el bon joc tant d'Abel i Ruben, per part dels campions, com de Carlos del Massamagrell.

Al voltant de les 19 hores va aplegar el torn de la final aleví, partida molt renyida entre els jugadors d'El Puig i Montserrat. En la que el feridor de Montserrat, Ramon, va evitar el potent bot de Carlos d'El Puig. Tot i aixó, els de l'Horta Nord oferien una gran alegria als seus seguidors, emportant-se de nou un campionat de galotxa en categories inferiors.

Per últim, la final benjamí va coronar de nou com a campió un equip de Moixent, a costa de la tercera derrota de l'escola de Massamagrell en aquestes finals. Tot i aixó, els subcampions Jaume, Lucas i Bruno, els tres benjamins de primer any, de segur que seguiran disputant finals en les pròximes temporades. Per part dels campions, cal tindre en compte la seguretat del seu rest Saul, i la ferida de Aroa, que foren determinants per a la victòria de la formació de Moixent.

Ja en el lliurament de premis, Guillermo Jorques, alcalde de Moixent, Laura Bacete, regidora de Moixent, Sara Pedrós, regidora de pilota de Faura, Iris Marco, regidora de la Pobla de Vallbona i Josep Martinez, regidor de Montserrat, varen ser els encarregats de donar els trofeus i medalles a tots els xiquets participants en aquesta primera jornada de finals viscuda en Faura.

Les pròxims finals, corresponents a les categories de carrer, ja seran els dies 13-14-20-21 de juliol.