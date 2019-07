Concatenació de trofeus després dels individuals

Una vegada resolt a qui correspon vestir de roig durant un any sencer, privilegi que s'han guanyat Soro III i Moltó, l'activitat professional més rellevant torna a les cites per equips i més concretament als tornejos curts estiuencs. La gran majoria repeteixen el format de dues semifinals i la final. Es tracta de qualitat administrada en dosis reduïdes, però potents.

En la disciplina per dalt corda, el diumenge començarà una nova edició del Trofeu Ciutat de Dénia, que enguany serà molt especial. I és que la vaqueta torna a l'emblemàtic Trinquet Vista Alegre, l'antic de la localitat que es troba literalment apegat al Castell de Dénia.

El recinte no té les comoditats del modern Trinquet El Rovellet i tampoc pot albergar a tant de públic, però es tracta d'una instal·lació idíl·lica pel lloc on està ubicada. I històrica, perquè va ser per ell que les parets passaran a nomenar-se muralles. En este cas no és una metàfora sinó una realitat perquè la lateral de l'escala forma part de la muralla del castell. A més a més, amb un poc de sort no es patirà calor si arriba l'agraïda brisa marina.

En la jornada inaugural del diumenge Pere Roc II i Héctor jugaran contra De la Vega i Pere. La segona semifinal enfrontarà a Genovés II i Félix contra Tomàs II el dimarts de la setmana que ve mentre que la final es jugarà el divendres 12.

També el pròxim dimarts començarà el torneig per excel·lència de l'estiu. O almenys el més antic, cas del Tio Pena de Massamagrell. Per a obrir boca hi haurà un autèntic duel de titans. Soro III contra Puchol II amb Raúl i Salva com a respectius mitgers. Una setmana després, Pere Roc II i Félix s'enfrontaran a De la Vega i Javi mentre que el títol es decidirà el dimarts 23.

En la modalitat de raspall, el Trofeu Bollo s'ha posicionat en els darrers anys com un dels més importants. El dissabte arranca a la Llosa de Ranes amb Marrahí i Roberto mesurant les seues forces amb Vercher i Tonet IV. I el pròxim dimecres, segona semifinal, però a Castelló de Rugat amb Ian i Sanchis contra Badenes i Seve. La cloenda tindrà lloc novament a la Llosa el dissabte dia 13.

Durant les setmanes posteriors i fins que concloga agost es succeiran altres tornejos com el Ciutat de Torrent, el Trofeu Ajuntament de la Pobla de Vallbona, el Plazavill de la Llosa de Ranes, el Filósofo de Piles i un altre dels clàssics, el Gregori Maians d'Oliva.

A més n'hi ha un nou que naix de la col·laboració dels trinquets de Piles i Xeraco. De moment amb menys entitat, però amb molta presència de joves aspirants a figura. Començarà el divendres a la pàtria xica del gran Ciscar.