Recital de Pablo al trinquet d'Ondara

El Trofeu Diputació d'Alacant va tancar ahir la ronda de classificació al trinquet d'Ondara on Pablo de Sella i Félix es van imposar a Francés i Pere pel resultat de 60-30.

El duel va tindre un nom propi, el de Pablo de Sella, que va fer un recital. El seu joc vistós va estar acompanyat d'una eficàcia màxima, principalment a l'hora de trobar la llotgeta. Les caigudes d'escala van ser una mina per a l'escaleter i també va generar aplaudiments quan va traure l'esquerra per a solucionar situacions complicades.

També és cert que Pablo va jugar amb la seguretat de tindre davant al Félix dels darrers mesos, al mitger que a hores d'ara marca diferències. I ahir, el de Dénia, va tornar a rendir al màxim nivell.

Qui van jugar per davall de les seues possibilitats van ser Francés i Pere. Ambdós començaren bé, aguantant l'espenta dels rivals, però anaren cedint terreny fins que van ser superats amb claredat. Sobretot els va costar adaptar-se a les reduïdes dimensions del trinquet d'Ondara, que no és dels més habituals i per tant no tenen massa tocat, sobretot Francés.

La competició ja té definit el quadre de semifinalistes. Pere Roc II i Héctor, Genovés II i Santi així com Pablo i Félix s'han classificat pel fet de guanyar les eliminatòries. També continuen endavant Giner i Javi, que han accedit a la següent ronda en condició de millor equip entre els derrotats.

La primera semifinal es jugarà el pròxim divendres a Benissa i la segona el 9 d'agost a Murla. El títol es resoldrà el 24 d'agost al trinquet El Rovellet de Dénia.