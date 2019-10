Vercher i Brisca jugaran pel títol de raspall

L'equip d'Oliva de Vercher i Brisca es va guanyar ahir el dret de jugar pel títol de la Copa Caixa Popular en la modalitat de raspall després de superar a la parella de Xeraco de Badenes i Seve en la semifinal disputada al trinquet de Piles que es va resoldre pel resultat de 25-5. El resultat reflecteix la superioritat dels vencedors, encara que els seus rivals van fer una partida més digna del que es podria intuir amb una diferència tan folgada.

Els dos equips van començar sumant al dau, a més amb autoritat. Les tretes de Vercher i Badenes manaven i els mitgers no tenien ocasió d'entrar en acció (5-5).

A partir d'ací sí que hi hagué intercanvis, protagonisme compartit entre restos i mitgers, rematades i molt bones restades. Però el marcador solament es va menejar del costat roig.

Línia per línia, la parella vencedora es va mostrar més segura i eficaç en eixos quatre jocs; no de manera escandalosa, però sí evident. Darrere, Vercher va continuar traent fort i amb criteri, mentre que al rest va estar capaç d'evitar a Seve o d'obligar-lo a jugar prop de Badenes. I davant, Brisca va ser letal amb la seua especialitat, el joc d'aire. A més, el mitger va parar un bon nombre de tretes de Badenes.



Segona semifinal

Vercher i Brisca sabran esta mateixa vesprada qui seran els seus rivals en la final del dia 3 de novembre al trinquet del Genovés. La incògnita es resoldrà a la Llosa de Ranes on l'equip de Dénia amb Ian i Roberto s'enfrontarà al d'Ontinyent de Pablo i Tonet IV.

Ian i Roberto s'han mostrat al llarg de la competició com un dels equips més fiables i més regulars. En la primera meitat de la fase regular va destacar més el rest de Senyera mentre que el mitger d'Alzira ha resultat més decisiu en la segona. Es tracta d'una parella on els seus dos components han demostrat que tenen capacitat per agafar la responsabilitat el dia que el company necessita que espente l'altre.

Quan els dos han estat bé, que ha sigut en la majoria de les partides, l'equip ha sigut tremendament poderós darrere i molt resolutiu davant.

Pablo i Tonet IV van començar d'una manera un poc discreta, però prompte es van posar les piles. Des de fa temps és una parella que imposa, que guanya partides amb autoritat. L'acoblament entre els dos pilotaris és magnífic i el nivell al qual arriben al tram final de la Copa, encara millor. Este, sobretot, és un equip que dispara molt des de qualsevol zona del trinquet.