Màxima igualtat a la Lliga amb Benidorm al capdavant

L'equip de Benidorm, format per Pere Roc II, Javi i Carlos, és el líder en contar totes les seues partides a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda per victòries. FUNPIVAL

Les lligues professionals van avançant a ambdues modalitats. A la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València només queden tres jornades per finalitzar la fase regular, mentre que a la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda es va aplegar a l'equador de la primera ronda amb la celebració de la sèptima data la setmana passada. A la modalitat per dalt, Benidorm és el dominador de la competició, ja que es troba invicte. Així mateix, la classificació està molt estreta en la zona capdavantera i hi ha un marge de tres punts entre les places que donen accés a les semifinals i els equips que quedarien fora de la següent fase.

Pere Roc II, Javi i Carlos van véncer a totes les partides lligueres on hi han competit fins ara i marxen primers amb dotze punts. A la sèptima jornada, el conjunt benidormer va descansar. Això es deu al fet que a la Lliga Bankia d'escala i corda hi participen set equips, a diferència del torneig homònim de raspall on juguen cinc equips. Cal recordar que ambdues competicions se sumen dos punts per victòria i un punt per aquell trio derrotat però que ha aplegat als 50 tantejos en escala i corda, i als 20 en raspall.

Així, Benidorm ha demostrat ser l'equip més en forma de la competició. La regularitat de Pere Roc II, Javi i Carlos els situa com els favorits per tindre una plaça a les semifinals. El rest és un segur des de darrere, mentre que Javi està sent el mitger més determinant. Tanmateix, Carlos realitza quinzes molt efectius des del punter.

Pel que respecta a la resta d'equips, Vila-real, Pedreguer i Montserrat es classificarien hui dia per a la següent fase. Tan castellonencs com alicantins sumen nou punts, pels vuit dels riberencs. Estos tres conjunts han sigut els més regulars, juntament amb el de Benidorm, al llarg del campionat, perquè quasi tota la Lliga han ocupat els llocs capdavanters.

Un altre equip que va començar bé, va ser Murla, però les últimes derrotes del trio de Genovés II els va apartar de les posicions de privilegi. Ara, els de la Marina Alta sumen quatre unitats per situar-se quints. Davant d'ells està Dénia amb cinc punts. El trio de Soro III va començar amb derrotes però va tindre una clara millora. Això, postula als deniers com el primer conjunt per a lluitar per les places de classificació. Per últim, Almussafes no té cap punt al seu caseller en caure derrotat a totes les partides.



Alzira domina al raspall

A la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València, Alzira encapçala la taula amb dotze punts, mentre que Xeraco i Oliva ocupen la segona i tercera posició amb deu unitats. El Genovés queda quart amb nou punts, després de set jornades disputades.