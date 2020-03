Alzira passa a les semifinals i Benidorm està a un punt

Les lligues professionals van tancar ahir la vuitena jornada. A la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda, Benidorm continua invicte. Pere Roc II, Javi i Carlos van véncer a Dénia –Soro III, Félix i Héctor– per 40-60 al trinquet Tio Pena de Massamagrell. Per l'altre costat, el Nou Trinquet d'Alzira va viure la victòria dels locals –Pablo, Seve i Lorja–davant Villanueva de Castellón –Marrahí, Roberto i Gabi– per 20-30. Els alzirencs ja són equip de semifinals, mentre que el trio de Marrahí suma un punt que evita que Oliva també passe de fase. La partida no va estar molt lluïda, ja que van haver-hi prou errades. El més destacat va ser Seve en guanyar el duel de mitgers a Roberto, mentre que Pablo va destacar amb la treta.

A la modalitat per dalt, Benidorm està intractable. Després d'haver-hi descansat a la jornada anterior, el trio de Pere Roc ha entrat en força a la segona volta. Els de la Marina Baixa acumulen un total de 14 punts al seu caseller, els màxims possibles, per encapçalar la classificació i es queda una unitat per accedir a la següent ronda. Dénia es va allunyar de la plaça que tanca l'accés a les semifinals.

El trio de Soro III suma cinc unitats i es distància del quart lloc –que ocupa Montserrat– en quatre punts.Els jocs inicials varen ser rojos. Els blaus van aconseguir un marge de tres jocs (35-20) però quatre jocs seguits dels de la Marina van fer possible el volteig al marcador (35-40). El trio de Soro III va guanyar altre tanteig més per igualar a 40 però quan Perer Roc II començà a tocar pilota, el duel es va decantar pels blaus. La partida va estar marcada pel fort vent i la llum que va cegar als jugadors a l'inici. Així mateix, Félix –que va jugar prou darrere– va donar un esglai en caure malament però es va refer per continuar en joc. Per la seua banda, Javi va sostenir al seu equip i Carlos va tardar a aparéixer però al final va materialitzar quinzes decisisius. Héctor també va convertir prou quinzes.