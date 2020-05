Els jugadors ja coneixen el pla de reactivació de la pilota professional

Els pilotaris professionals que formen part de la Fundació per la Pilota Valenciana –Funpival ja tenen unes dades provisionals per a la tornada a la competició.

L'ens pilotari ha traslladat als jugadors el seu pla de reactivació del món professional, que al mateix temps va ser aprovat per la Comissió executiva el passat divendres 22 de maig. Tot i açò, es tracta d'una previsió provisional, ja que podria modificar-se si es canvien les dades establertes pel Govern estatal i autonòmic amb l'evolució de la crisi sanitària. Seria la primera setmana de juliol quan els protagonistes de l'esport autòcton tornaran a jugar entre escales, murs i lloses però sense públic.

La represa de la competició tindrà lloc amb la tornada de les lligues professionals que van ser aturades per la declaració de l'estat d'alarma mentre encara no havia conclòs la fase regular. Ambdues modalitats es van veure aturades amb nou jornades disputades. En el cas de l'escala i corda, encara faltarien cinc dades per a finalitzar la primera fase, mentre que a la XXXVII Lliga Bankia de raspall-Trofeu Diputació de València, la jornada 10 donava per finalitzat el quadre classificatori per a semifinals. Cal recordar que l'equip de Benidorm –Pere Roc II, Javi i Carlos estava invicte en el joc per dalt, mentre que els equips d'Alzira –Pablo, Seve i Lorja i El Genovés –Punxa, Tonet IV i Néstor ja comptaven amb una plaça a les semifinals.

Una vegada finalitzades les lligues professionals, i amb la intenció de disputar la resta de competicions professionals oficials, al mes d'agost i part de setembre tindrien lloc el Trofeu Diputació de València de Frontó, el Trofeu Diputació de Castelló, el Trofeu Diputació d'Alacant i el Trofeu Mancomunitats.

La resta del mes de setembre i fins a finalitzar octubre seria el torn per a la Copa Diputació de València-Caixa Popular a ambdues modalitats. També s'ha tingut en compte l'opinió dels jugadors, que van decidir que novembre estaria reservat per als Campionats Individuals Bankia-Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Per a finalitzar l'any, es disputarien els Trofeus Mestres d'escala i corda i raspall, a més d'algun altre torneig.



Tornada sense públic

Tot i les bones notícies, la tornada als trinquets hauran de ser sense públic. L'aficionat a la pilota haurà d'esperar un temps indefinit per tornar a gaudir en viu del seu estimat esport. No obstant això, la televisió pública seria una solució si les gestions realitzades per Funpival apleguen a bon terme. La intenció de l'ens pilotaire és que es retransmeten més partides de les habituals a la graella d'Àpunt, amb molt bona resposta de part dels responsables del mitjà audiovisual valencià.

Tanmateix, Funpival també està preocupada pel dèficit d'ingressos al llarg del temps de quarantena i així ho ha mostrat a l'Administració en considerar-se la pilota valenciana com un Bé d'Interés Cultural –BIC-. La situació dels jugadors que no tenen fitxa és la que més certitud desperta, ja que com que no disputen campionats ni les partides diàries, ha provocat una pèrdua, no només d'ingressos econòmics sinó de motivació esportiva. Amb la tornada de la competició serien contractats de manera eventual. Pel que fa als pilotaris professionals abandonarien l'ERTO una vegada represa la competició.

Amb tot açò, Funpival assenyala que per dur endavant totes les actuacions descrites al text, així com altres necessàries, la seguretat dels jugadors, i quan es puga del públic, serà la prioritat.