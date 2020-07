Pelayo decideix al campió de la Lliga d'escala i corda

Benidorm o Vila-real. Pere Roc II, Javi i Carlos o Puchol II, Tomás II i Guillermo. Un dels dos es coronarà hui com el campió de la XXIX Lliga Bankia d'escala i corda.

Este dissabte, a partir de les 17.45 hores, el trinquet de Pelayo acollirà la lluita entre dos trios que volen alçar un trofeu especial. I és que la Lliga havia d'haver acabat fa temps però la situació sanitària provocada per la COVID-19 va aturar la competició. Ara, quatre mesos i mig després que s'ajornara l'activitat, la Lliga Bankia d'escala i corda coneixerà al propietari del trofeu.



Primera partida professional amb públic

?Tot i les conseqüències negatives de la pandèmia, les circumstàncies que rodegen a esta partida la farà especial, igual que al campionat. El trinquet de Pelayo obrirà les portes als aficionats. Això significa que la final de la Lliga serà el primer esdeveniment esportiu professional que aculla públic a l'escala i galeries. Tanmateix, la partida serà retransmesa en directe per À Punt.

?A les lloses es viurà un duel entre dos equips amb diferent trajectòria a la Lliga. Benidorm va ser la formació més regular, almenys a la fase regular. El trio de Pere Roc II es va classificar per a les semifinals abans del confinament, quan no coneixia la derrota. Finalment, els de la Marina Baixa van concloure amb només una partida perduda al seu caseller. Ja a les semifinals, els benidormers van patir contra Montserrat –Marc, Jesús i Álvaro Gimeno–.

?A l'anada, Benidorm va caure per 60-50 i estava obligat a véncer en la tornada per a forçar la pròrroga al millor de tres jocs. Una victòria que va aplegar als últims compassos del duel, tal com reflexa el 60-55 final. A la prolongació el trio de Pere Roc II va aconseguir el passe a la final per 10-5.

Per la seua banda, Vila-real va haver d'esperar a les jornades finals de la fase regular per accedir a les semifinals, encara que ho va aconseguir en antelació. La imatge del trio de Puchol II va millorar després del confinament i això també es va reflectir a les eliminatòries. Tant a l'anada, com a la tornada, el conjunt vila-realenc va véncer a Pedreguer-MasyMas –Francés, Nacho i Pere– classificant-se així per a la final.



Remuntada al Generalitat

Vercher i Canari van véncer ahir a Piles a Vicent i Seve per 25-20 i es van classificar per a les semifinals del Trofeu Generalitat Valenciana de raspall. Els triomfadors van capgirar un marcador de 20-5 en contra, una vegada que el rest va començar a entrar en joc, amb 'acompanyament de Canari.

El 4 d'agost lluitaran a Xeraco per aplegar a la final contra Badenes i Tonet IV. Per altre costat, Bellreguard acollirà hui, apartir de les 18.30 hores, altra eliminatòria de quarts de final entre Ian i Sanchis contra Salelles II i Brisca.

?Tanmateix, al VII Trofeu Diputació d'Alacant, Pablo Salvador i Félix van véncer per 60-35 a Soro III i Santi, i jugaran la semifinal contra Genovés II i Jesús el 5 d'agost a Dénia. Per a hui, Marc i Salva s'enfrontaran a Pablo de Sella, Pere i Conillet en la tercera partida dels quarts de final al trinquet de Pedreguer.