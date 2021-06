Bon inici de Pere Roc i De la Vega

De la Vega i Pere Roc II van ser ahir els primers classificats per als quarts de final del XXXVI Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat d'escala i corda. Ambdós pilotaris avancen en el quadre del Grup Parell després de véncer amb el mateix resultat de 60-20 a Sueca i Vilamarxant, respectivament.

El finalista de l'edició passada, De la Vega, va iniciar amb fam contra Lostado. El d'Almussafes va ser superior en tot moment, fent córrer al seu rival en buscar els cantons i espais més difícils del trinquet Eusebio. No va ser fins al 45-15 quan Lostado va poder demostrar el seu joc. Des del dau, el d'Algímia d'Alfara va sumar l'únic tanteig a favor seu, desplegant la seua millor manera de jugar. El rival de De la Vega als quarts de final, el dia 13 de juny a Massamagrell, eixirà del duel entre Santi i Soro III.

Per la seua banda, Pere Roc II va certificar la seua plaça en la següent eliminatòria després de véncer a Álvaro Gimeno als huitens de final, en una partida celebrada al trinquet de Vilamarxant.

Pere Roc II va aprofitar el seu avantatge com a rest davant d'un mitger voluntariós, però incapaç de contrarestar els atacs del benidormer. A més, cal afegir els coneixements i la facilitat a l'hora de jugar del de la Marina Baixa a la instal·lació vilamarxantera. Això va provocar que la partida fos còmoda per a Pere Roc II. Álvaro Gimeno no va acabar de trobar el seu ritme i el de Benidorm va aprofitar-ho per a obrir bretxa al lluminós. El de l'Horta Nord va poder sumar un joc des del dau gràcies a tres faltes en la ferida de Muedra, el qual fins aleshores estava quallant una actuació sense errades.



Pere Roc jugarà en la pròxima ronda, el 9 de juny a Guadassuar, contra el guanyador del duel entre Salva Palau i Marc. Precisament, esta serà la partida que es jugue hui al trinquet de Pelayo (17.45 hores, À Punt). Marc arriba en plena forma després de finalitzar el V Trofeu Villarreal CF com a subcampió. El de Montserrat va recuperar el seu millor joc al trinquet Salvador Sagols i afronta el mà a mà amb la il·lusió de superar els huitens de final. Una ronda on va quedar-se a l'edició anterior davant Puchol II.

Així mateix, el de Vinalesa també va ser el botxí de Salva Palau. En este cas, a les semifinals. El d'Alginet va ser una de les sorpreses del 2020 després d'eliminar a l'anterior finalista, Genovés II, als quarts de final i aconseguir ser cap de sèrie en l'actual Individual.