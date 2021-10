La Copa Diputació de València – Caixa Popular està arribant als seus compassos finals i això provoca que hi haja vuits en el calendari. En fase regular és habitual que es juguen partides entre setmana. Un fet que obliga a una programació més tancada que se superposa amb major freqüència, però tot canvia quan les eliminatòries s’apropen. En conseqüència, els aficionats perden oportunitats de veure duels d’elit. Una cosa que no passa en el mes d’octubre gràcies a la Copa 2 Caixa Popular. La inclusió d’esta competició en el panorama professional motiva als espectadors a seguir anant als trinquets per a descobrir les noves promeses o veure l’estat de forma dels pilotaris que no han entrat en el cupo de participació del trofeu coper dels majors. Així, hui es podran viure dues partides amb exigència competitiva a escenaris usuals dins del circuit com són Pelayo i Castelló de Rugat.

La III Copa Caixa Popular d’escala i corda tancarà la segona jornada hui a Pelayo (18:00 hores). Pablo de Borriol i Bueno s’enfrontaran a Vicent de Vinalesa i Conillet en un duel entre els dos equips que tanquen el tauler i que busquen la primera victòria. Una classificació que comanden Mario i Hilari amb sis unitats.

Pel que respecta al raspall, Castelló de Rugat continuarà la tercera jornada (17:00 hores) on Miquel i Jose es veuran les cares amb Ramón i Nicolas. Estos últims tractaran d’estrenar-se en la competició, mentre que els primers podrien agafar a Cano i Marc, líders amb cinc punts.

LA PISSARRA

Dijous 28 d’octubre | 16:30

Trinquet de Pelayo

- Alejandro i Guillem

- Héctor de Sueca i Javi C.

Dijous 28 d’octubre | 18:00

Trinquet de Pelayo

- Pablo de Borriol i Bueno

- Vicent de Vinalesa i Conillet

Dijous 28 d’octubre | 17:00

Trinquet de Castelló de Rugat

- Miquel i Jose

- Ramón i Nicolas

Dijous 28 d’octubre | 18:30

Trinquet de Castelló de Rugat

- Moltó i Canari

- Marrahí i Brisca