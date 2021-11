Les jugadores de pilota valenciana han decidit, col·lectivament i per unanimitat, firmar un contracte amb la Federació de Pilota Valenciana que les permetrà continuar jugant en els seus clubs de formació i continuar en les escoles de Tecnificació federatives. D’aquesta manera, podran compaginar aquestes activitats esportives amb competicions de trinquet.

Aquest acte, formalitzat la setmana passada entre la Federació i les jugadores, les permet mantindre les seues competicions i entrenaments oficials habituals, perquè "si firmaven un contracte amb una altra entitat, no tenien garantit poder jugar en els clubs o en les escoles de Tecnificació", segons ha explicat el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán.

La Federació, d’aquesta manera, garanteix a les jugadores que puguen participar en tots els campionats oficials, tant organitzats per la federació com organitzats per qualsevol altra entitat, però sempre baix la tutela federativa. És un pas que el col·lectiu de jugadores ha decidit fer per arribar al professionalisme en un futur pròxim.

"Crec que és un pas important per la professionalització", ha declarat la vicepresidenta de Raspall Femení, Susana Serrano. "No hi ha suficients xiques encara, però les que hi ha tenen molt vàlua i dediquen molt a la pilota, i seguim donant passos com aquests", ha dit Serrano, que considera que les jugadores tindran "un reconeixement en tots els sentits. Hem lluitat molt perquè podran continuar amb els seus clubs, i comencen el seu camí pels trinquets, coneixent el món que encara no coneixen tant. Amb l'individual ja hem començat amb la introducció al trinquet i a poc a poc anirem a més en tots els sentis, segons hi haja més jugadores", ha explicat la vicepresidenta.

José Daniel Sanjuán, president de la Federació, ha expressat la satisfacció que suposa per al màxim organisme de la pilota valenciana poder donar aquest suport al col·lectiu de jugadores: "Per a nosaltres es un orgull la decisió que han pres les jugadores, ja que demostra la gran maduresa que tenen i reconeixen el bon treball que està fent amb elles tant els seus clubs com la federació, des de fa molt anys". “Per a mi és una decisió molt encertada”, ha afegit el president, "i intentarem que tinguen la màxima rellevància mediàtica, com que tinguen els màxims ingressos econòmics possibles". Per això, ha manifestat Sanjuán, "treballarem per aconseguir patrocinadors i ajudes tant públiques com privades per a poder fer tots els passos endavant".

Per la seua part, Joana Martínez, representant del col·lectiu de jugadores de pilota valenciana, considera que s’ha iniciat un camí "molt important per a totes les jugadores, no només per a les que han aconseguit el contracte, sinó també per a les que s’han quedat a les portes i en un futur el puguen aconseguir. Es començar a equiparar-se amb els xics, tot i que no ho fa totalment, però és un pas xicotet però que s’havia de donar". A partir d’ara, ha assegurat Joana Martínez, "les que tenen contracte tenen l’opció de jugar partides de la federació dels clubs i també del dia a dia en trinquets i aquelles partides que se les puguen oferir. També és dignificar les condicions amb què entrenen i juguen, per millorar les condicions". Martínez ha traslladat la satisfacció de tot el col·lectiu: "Crec que és un pensament general que estem contentes. Podria haver sigut per a més xiques, però de moment és per a les que és, i és important haver començat".

En la mateixa línia, Myriam Vidal, jugadora i també representant del col·lectiu, pensa que el més important és aquesta primera pedra que servirà també per al futur de la pilota femenina: "S’ha de començar per alguna cosa i s’ha de fer poc a poc. Estem contentes, és positiu sobretot perquè en altres ocasiones les jugadores hem anat un poc a la nostra, però ara ens hem reunit i hem sabut anar totes a una perquè és una situació que sabem que ha de canviar a millor".

Les 12 jugadores

L’acord al qual han arribat la Federació i el col·lectiu de jugadores de pilota valenciana inclou a dotze jugadores. Aquestes són Irene Badia i Mireia Badia, les dues naturals de Massamagrell; Anabel Castelló de Tavernes Blanques; Aida Vila, de Moixent; Erika Botí i Myriam Vidal d’Alqueria d’Asnar; Ana Puertes de Beniparrell; Natalia Argente de Navarrés; Mar Giménez de Bicorp; Victoria de València; Amparo Martí de Montcada; i Marina Lostado de Algímia d’Alfara.