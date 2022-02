El trinquet de Bellreguard acull este dissabte a partir de les 17:10h de la vesprada i amb les càmeres d’À Punt en directe, la final de la primera edició de la Copa President de la Diputació de València de raspall. El duel serà entre els trios de Victoria, Myriam i Marina, contra Aida, Amparo i Fanni.

Els dos millors equips de la fase regular de la Copa President de raspall són les justes finalistes de una competició que va començar el passat mes de gener i que ha passat per nombrosos trinquets oferint un bon espectacle. Aida, Amparo i Fanni han demostrat tenir una gran compenetració per estar en la final, mentre que l’equip de Victoria, Myriam i Marina ha sabut lluitar per aconseguir aquest lloc en la final.

Victoria, Myriam i Marina vestiran de roig, mentre que l’equip d’Aida ho farà de blau. En la fase regular, en la primera partida entre els dos equips, Aida, Amparo i Erika (va jugar per Fanni) es van imposar al trio de Victoria 15-25 en partida disputada a Sueca, mentre que en el segon duel regular la victòria va tornar a ser per a l’equip d’Aida, per 10-25 en partida disputada a Oliva.