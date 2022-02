La final de la I Copa President de la Diputació de València de raspall professional femení es disputarà el dissabte 26 de febrer al trinquet de Bellreguard.

Aquesta final va ser presentada al pati dels Scala de la Diputació de València, esdeveniment on varen participar Andrés Campos, diputat d’Esports de la Diputació de València; José Daniel Sanjuan, president de la Federació de Pilota Valenciana; Elvira López, vicepresidenta de la Federació i les jugadores finalistes.

Les protagonistes d’aquesta gran final seran els trios de Victoria, Myriam i Marina, que vestirà de roig i el d’Aida, Amparo i Fanni que ho farà de blau. Els dos equips han sigut els més regulars al llarg del campionat, com així es mostra en la fase de grups en la que l’equip d’Aida va acabar com a primer classificat havent perdut soles una partida, mentre que el trio de Victoria va quedar en segon posició després d’haver perdut soles les dos partides contra l’equip al qual s’enfrontaran en la final.

Durant la presentació el Diputat d'Esports, Andrés Campos, va manifestar que s'estava "vivint un moment històric i des de la Diputació de València n'estem orgullosos de poder caminar de la mà. Les jugadores esteu fent xicotets avanços molt importants per a la pilota valenciana i les dones en general. Malauradament, en contra a estos passos que estem donant ací mateix, els éssers humans continuen fent les mateixes errades -en referència al conflicte bèlic entre Rusia i Ucraïna-, als qual vull enviar el nostre suport. Queda un gran camí per davant continuant educant a les noves generacions en una educació en valors". "Sou la punta de llança de les generacions que vindran, esteu obrint el camí a les següents i la Diputació continuarà recolzant perquè siga el primer torneig de molts, perquè la pilota és la joia de la nostra identitat i la igualtat un valor fonamental".

Per la seua banda, el president de la Federació de Pilota Valenciana va posar en valor davant les jugadores que “es tracta del primer gran campionat professional llarg al que s'enfronten, és un hite, i per la nostra banda no només podem que sentir-nos orgullosos, i convençuts que hem de continuar per este camí que iniciarem en 2006 amb tanta il·lusió com el primer dia".

La vicepresidenta Elvira López va tindre l'oportunitat de convidar també a totes el actes de VA DE DONA que comencen el 25 de febrer i finalitzen en la Plaça Manises el 4 de març.

Les jugadores varen mostrar les seues sensacions de cara a la gran final del dissabte 25 de febrer, desitjant que s'aprope el dia per celebrar la seua primera gran final professional. Paral·lelament varen fer públic el seu malestar perquè la Fundació per la Pilota Valenciana no els permet jugar en els trinquets on, a hores d'ara, sí hi han partides professionals de jugadors.