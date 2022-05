Tradicionalment, el futbol i la pilota valenciana han anat de la mà. Pilotaris com Rovellet o Genovés tractaven amb les estreles de l’època sense cap mena d’inferioritat popular dels aficionats. Llastimosament, l’esport més valencià va anar perdent eixa fama, mentre que el futbol arribava a cotes insospitades. La diferència entre una disciplina i l’altra es va engrandir, però afortunadament hi ha iniciatives que volen recuperar eixa connexió. La voluntat de clubs com el Villarreal CF fa possible continuar amb el vincle. El conjunt groguet celebrarà enguany la sisena edició del trofeu d’escala i corda al que li fica nom i ahir la Fundació per la Pilota Valenciana va donar a conéixer els encreuaments i dates que el conformaran.

