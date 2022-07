Bicorp acull este cap de setmana les finals del Campionat Autonòmic de Raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom. El carrer de l'Església de Bicorp proclamarà als nous equips campions de les categories femenines: Primera, Segona, Tercera i els tres nivells de Quarta. El plat fort serà el diumenge pel matí, a les 11:00 hores, amb la final de la màxima categoria entre els dos equips més forts d'enguany, Bicorp i Borbotó. Victoria i Mar, contra Irene, Amparo i Anabel, en directe per la web d’À Punt.

Bicorp va presentar el dimecres de vesprada unes finals que ompliran de pilota el seu carrer natural. A l’acte van assistir l’alcaldessa de la localitat, Josefina García, la regidora d’Esports, Nuria Mengual, el president del club de raspall de Bicorp, Vicente Juan Molla, i el president de la Federació, José Daniel Sanjuán. “Bicorp és raspall”, va recordar l’alcaldessa, que va convidar a tot el món a assistir a les finals “perquè Bicorp serà una festa, i una festa de la pilota valenciana”.

PRIMERA

Cooperativa El Progreso Bicorp A i Estudi Martí Borbotó A reeditaran la final de 2018. En aquell any, Victoria i Mar ja estaven en l’equip guanyador, mentre que les de l’Horta van jugar amb Amparo, Anabel Mónica, i enguany ho fan amb Irene, Amparo i Anabel. Bicorp, campió els últims cinc anys, es va desfer a semifinals de Beniparrell, subcampió els últims tres anys. Victoria i Mar remuntaren amb un clar 40-15 el 40-35 amb el qual Ana i Mireia guanyaren la partida d'anada. Per la seua part, Irene, Amparo i Anabel tornaren a imposar-se (40-25) a l'Alqueria d'Asnar d'Erika, Myriam i Fanni, després del 20-40 de l'anada, i classificaren a Borbotó per a una final quatre anys després.

En la presentació, Mar de Bicorp va dir: “Tenim la pressió d’haver de revalidar el títol i a més jugant en casa, però no ho considere una obligació. Al final és una competició, ho donarem tot, pot passar qualsevol cosa, podem guanyar o perdre, i el que siga serà, però el que tenim és moltes ganes de viure aquest dia”. Per la seua part, Anabel, del CPV Borbotó, va assegurar que la final, tot i que “no serà fàcil”, el seu trio “té opcions de poder guanyar”: “Tindre a una xica que juga amb l’esquerra, una que darrere ens ho para tot i fa tan bon paper, és un segur jugar amb elles dos”. “És un carrer nou per a nosaltres, i ja es veurà”, va afirmar Anabel.

SEGONA

Ajuntament de Beniparrell B i Xeraco B seran els protagonistes de la final de la categoria de plata. L'equip beniparrellí va superar a semifinals a Xúquer Sueca A amb un 25-40 a la Ribera Baixa i 40-20 a l'Horta Sud. En el cas de les de la Safor, van eliminar a l'Estudi Martí Borbotó C amb els mateixos guarismes: 40-25 a Xeraco i 20-40 a Borbotó.

TERCERA

Justo Ballester Meliana C va eixir guanyador del duel 'fratricida' contra l'equip D melianer, davant el qual va dominar a l'anada (10-40) i es va permetre una derrota a la tornada (30-40). El seu rival a la final serà l'Estudi Martí Borbotó D, que va deixar fora a altre equip de Meliana, en aquest cas NTD Meliana B, amb un doble 40-20.

QUARTA A

El Genovés D i Lanzadera Montserrat C són els equips que han obtingut el bitllet per a la final de Quarta A. Les de la Costera van fer bo el 40-25 de l'anada contra Intersemillas Tamborí València C, què no va tindre suficient amb el 40-30 de la tornada. Per la seua banda, les montserrateres s'imposaren per 40-10 a Ajuntament de Beniparrell E, al qual ja havien batut a sa casa (25-40).

QUARTA B

La final de Quarta B presenta a Sella A i Xeraco C com a candidats al títol. Les de la Marina Baixa portaven un 40-10 de l'anada davant Ajuntament de Beniparrell G, però van patir a la tornada. El 40-15 final les va permetre respirar. Pel que fa a Xeraco, les de la Safor repetiren contra Disid Alfara del Patriarca el marcador aconseguit a l'anada a l'Horta Nord (40-15) i es guanyaren el dret a jugar la final.

QUARTA C

Amb autoritat va obtindre El Genovés G el salconduit per a Bicorp. Les genovesines ratificaren el 40-10 del primer assalt contra Alcàsser A amb un 15-40 a l'Horta Sud. Les seues rivals seran les integrants de Beniarbeig-El Verger B, que guanyaren a Lanzadera Montserrat D (40-25), com ja havien fet a la Ribera Alta (35-40).

PROGRAMA DE FINALS FEMENINES

C/ Església, Bicorp

Dissabte 9 de juliol

3ª cat. - 10:30 h.: Justo Ballester Meliana C / Estudi Martí Borbotó D

4ªB cat. - 11:30 h.: CPV Sella A / CPV Xeraco C

2ª cat. - 17 h.: Ajuntament Beniparrell B / CPV Xeraco B

Diumenge 10 de juliol

1ª cat. - 11 h.: Coop. El Progreso Bicorp / Estudi Martí Borbotó A

4ªC cat. - 17 h.: CPV El Genovés G / CPV Beniarbeig-El Verger B

4ªA cat. - 18 h.: CPV El Genovés D / Lanzadera Montserrat C

Tornada de semifinals de l’Aproop masculí

Les semifinals del 39 Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom celebren este cap de setmana les partides de tornada de semifinals. Les finals estan previstes a Bicorp els dies 23 i 24 de juliol. En Primera, Bicorp té un elevat índex de probabilitats d’estar en la final. Bicoroliva Bicorp continuà la seua trajectòria imparable al trinquet del Genovés, on s'imposà per 10-40 i no donà cap opció als locals. La tornada es jugarà dissabte, a partir de les 18:00 hores, al carrer de Bicorp. A l'altra eliminatòria Xeraco va agafar un xicotet però important avantatge de cara a la tornada. Els de la Safor guanyaren al Family Cash Alzira al trinquet de la Ribera del Xúquer per 30-40 en un duel prou equilibrat. Diumenge, des de les 19:00 hores, es jugarà el segon assalt.