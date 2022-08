Dames i cavallers donen la benvinguda a Salva Palau. La final del ‘IX Trofeu Diputació d’Alacant’ en la modalitat d’escala i corda va elevar al net del mite Juliet d’Alginet a la categoria dels campions. Palau ha format una gran parella amb Pere al llarg del torneig i, ahir, ambdós pilotaris van obtenir la recompensa. L’esquerra encanonada del rest de 24 anys va ser massa per a Pere Roc II i Conillet. Més si cap amb un Pere ordenat que actuava en conseqüència de la pegada del seu company. El trinquet ‘El Nel’ de Murla va quedar-se en 60-35 i la pilota professional incorpora al circuit una nova figura que ja és més que una realitat.

Tot i que Palau podia haver aprofitat les galeries obertes en esta competició, el joc del de la Ribera Alta va estar en pilotades tallades que buscaven la corda i en imprimir velocitat a cada colp. Pere Roc II sabia que no podia permetre que el seu rival disparara amb facilitat i impedia que s’aprofitara de la seua potència. Això no obstant, Palau no va necessitar enviar-la per dalt del mur del dau, l’única galeria al trinquet murler.

Els blaus s’escapaven en el marcador per dos jocs, però els rojos contestaven amb un. No va ser fins al 45-30 quan van aparéixer dubtes en Palau, però ací estava Pere per a calmar-lo. Tres faltes en la ferida de Pere Buigues van ajudar a l’equip blau, encara que Pere Roc II i Conillet van ficar la por en el cos amb un ‘val i net’, però Salva estava crescut i va deixar dos rebots directes a la galeria per capgirar el marcador i ficar el 55. Després d’un joc de nervis, Pere va agafar galons per a ser l’artífex del triomf final.