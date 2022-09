Aquest cap de setmana comença el Campionat Autonòmic de raspall parelles masculí, Trofeu Diputació de València, Gran Premi Aproop, en totes les categories, des de Primera a Quarta C. Repassem els equips de Primera, així com els primers duels de totes les categories: Primera, Segona, Tercera, Quarta A, Quarta B i Quarta C.

Primera: Grups, equips i jugadors

En el grup A, jugaran els equips de La Vall A (Rafa, Arnau, Miquel, Blai i Josep), Xeraco A (Guillermo, Josep, Ángel, Jefrey i David), Gavarda (Pau i Ximo) i Ferratges Ella Alzira B (Antonio, Enrique, Javier i Juan).

En el grup B estan enquadrats els equips de Family Cash Alzira A (Rubén, Daniel i Ramón), El Genovés (Kilian, Caxu, Jorge i Albert), Lanzadera Montserrat (Fede, Carlos i Óscar) i Bicoroliva Bicorp (Víctor, Borja i Mario).

Primera jornada en cada categoria

En la primera jornada, en Primera en el grup A s’enfrontaran La Vall A-Xeraco A (diumenge a les 11:30h) i Gavarda A-Ferratges Ella Alzira B (diumenge a les 18:30h), mentre que en el grup B els duels que obriran la competició seran els de Lanzadera Montserrat A-Bicoroliva Bicorp A i Family Cash Alzira A-El Genovés A (dissabte a les 15:30h).

En Segona, en el grup A s’enfrontaran en la primera cita amb la competició els equips de Quatretonda A-Gavarda B i Les Alcusses Moixent A-Muro A. En el grup B, els duels seran Real de Gandia A Vicent Piti-Favara A, i Muro B-Ontinyent A.

En Tercera, els primers duels seran, en el grup A, Castelloner-Real de Gandia B Vicent Piti i Ajuntament de Beniparrell J-Fusion Ribera Alzira C. En el grup B, Ontinyent B-Quatretonda B, i Gavarda C-Ajuntament de Polinyà de Xúquer A.

En Quarta A hi ha 12 equips repartits també en dos grups. En el A, els duels de la primera jornada seran Cooperativa El Progreso Bicorp B-Paraíso Natural Bicorp C, Favara B-Decathlon Alzira D i Ajuntament de Polinyà de Xúquer i Rafelbunyol C. En el grup B, els duels seran Ontinyent C-Les Alcusses Moixent B, El Campello-Oliva A i Alqueria d’Asnar A-Alqueria d’Asnar B.

En Quarta B s’estrenaran els duels en el grup A entre El Genovés B-Xúquer Sueca DV, Carcaixent A-Ajuntament de Polinyà de Xúquer C i Socarrades Campanar-Tamborí A. En el grup jugaran Tamborí B-Ovocity Marquesat A, Cepsa Alzira E-Tamborí C i Xeraco D-Favara C.

Ja en Quarta C, on hi haurà tres grups perquè són 17 equips, jugaran en la primera jornada en el grup A, amb sis equips, Les Alcusses Moixent C-Ajuntament de Beniparrell L, Muro d’Alcoi Detroi Llibreria-Ajuntament d’Alzira H, i Alcàsser A-Carlet Volea A. En el grup B, també amb sis equips, Ajuntament de Polinyà de Xúquer D-Xeraco F, Pizzeria Martinelli Alzira I-Carcaixent B, i Faense Alzira F-Ajuntament de Beniparrell M. Finalment, en el grup C, amb cinc equips, debutaran els duels Tamborí D Borbotó-Alcàsser C i Ajuntament de Beniparrell K-Up! School Alzira G. En aquesta primera jornada, l’equip que ‘descansarà’ en aquest grup C serà Bonrepòs i Mirambell.