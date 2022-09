Els octaus de final del XIII campionat Individual CaixaBank de raspall d’elit femení – Trofeu President de la Generalitat Valenciana es varen disputar el passat dimarts al trinquet de Rafelbunyol.

Al llarg de la jornada de competició, els assistents varen gaudir de quatre partides d’una de les competicions més importants en el calendari del raspall femení professional.

La primera partida en disputar-se va ser la que va enfrontar a les companyeres del CPV Borbotó, Amparo Martí i Anabel Castelló. La partida va començar amb Anabel marcant un ritme molt alt de joc i Amparo un poc gelada, cosa que va fer que no es trobara còmoda i Anabel arribara a ficar-se val net en el primer joc. Però va ser en eixe moment quan Amparo va reaccionar i va aconseguir remuntar fins guanyar el primer joc. A continuació Anabel va aconseguir sumar el seu primer joc per empatar a 10. Amb aquest empat, va ser Amparo la que va aconseguir el domini de la partida, per arribar finalment al resultat final de 25-10, tot i que Anabel en tot moment va rendir a un nivell molt alt.

A continuació arribava el torn de Natalia Argente del CPV Alcàntera Càrcer i Myriam Vidal del CPV Alqueria d’Asnar. En aquesta partida es va acabar imposant la jugadora de l’Alqueria a causa d’una lesió de Natalia quan el marcador reflexava un 15-5 a favor de Myriam.

A partir de les 18:30h i en aquest mateix trinquet, Fanni Mas del CPV Alqueria d’Asnar i Mireia Badia del CPV Beniparrell es varen veure les cares en la que va ser la partida més disputada de la jornada i en la que Fanni es va acabar classificant després de guanyar la partida 25-20.

Els dos primers jocs se’ls varen repartir igualant a 10, però amb aquesta igualada, la jugadora de Beniparrell va pujar el ritme i va agafar un avantatge de 20-10. Encara així, aquest resultat no va ser suficient, ja que la jugadora de l’Alqueria encara no havia dit la seua última paraula i va aconseguir remuntar, arribant així al resultat final. Al llarg de la partida van haver intercanvis de pilota molt llargs, el que va fer que les dos jugadores arribaren molt cansades al final de partida i aquesta es decidira per xicotets detalls.

Per tancar la jornada de competició, es varen enfrontar Ana Puertes del CPV Beniparrell i Erika Botí del CPV Alqueria d’Asnar. Malauradament, la partida es va haver de parar quan soles es duia un joc disputat a causa d’una lesió d’Erika després de fer un mal gest quan es disposava a rematar un quinze.

Les jugadores guanyadores accedeixen a la fase de quarts de final, la qual tindrà lloc entre els trinquets d’Alcàsser i el de la Universitat Politècnica de València.

En aquesta Victoria Diez s’enfrontarà a Amparo Marti, Irene Badia a Myriam Vidal el dimarts 27 de setembre a Alcàsser. Mentre que el dijous 29 de setembre al trinquet del Politècnic, Aida Vila s’amidarà a Fanni Mas i Mar Giménez a Ana Puertes.

RESULTATS OCTAUS DE FINAL 20/09:

Amparo Martí 25 – 10 Anabel Castelló

Natalia Argente (lesió) 5 – 15 Myriam Vidal

Mireia Badia 20 – 25 Fanni Mas

Ana Puertes 10 – 5 Erika Botí (lesió)

PARTIDES QUARTS DE FINALS

27/09/2022 al trinquet d’Alcàsser:

Victoria Diez – Amparo Martí (19:00h)

Irene Badia – Myriam Vidal (20:00h)

28/09/2022 al trinquet de la Universitat Politècnica: