La modalitat de raspall viu uns últims temps on les noves generacions dominen en els campionats importants, però la VIII Copa Caixa Popular de raspall s’ha convertit en l’excepció enguany. Els veterans entren en acció en la disputa pel títol que es resoldrà el pròxim dissabte al trinquet del Genovés (17.30 hores, À Punt). Els equips de La Llosa de Ranes, amb Ian i Brisca, i de Xeraco, amb Marrahí i Canari, trenquen la norma de les darreres competicions. Almenys així ho van deixar clar ahir en la presentació de la final que va tindre lloc en la seu corporativa de Caixa Popular a Paterna i des d’on es va celebrar l’elecció de les pilotes i la reballada, en favor dels de la Safor, que eixiran des de la treta.

«Tracte de gaudir cada partida, donar el millor de mi i estic tranquil per això. Aspire a tot, ho he demostrat i no vull comparar-me amb companys amb deu anys menys que jo. La pilota és un esport sacrificat i molt lesiu», va explicar Marrahí. Per la seua part, Canari ho va corroborar en dir que «duga’m vora deu anys competint junts. Ens coneguem molt, sabem les estratègies de cadascú».

Així mateix, la Copa és una competició predilecta per a Brisca, ja que «és especial. És la meua favorita perquè és per parelles i és com jugue amb més goig. Vull la tercera, em fa il·lusió», va comentar el mitger. Per aconseguir-ho, Ian creu que «hem d’aguantar pilota i tractar de no errar. Crec que tenim menys trompà que ells i a la mínima oportunitat hem de fer mal».

Copa 2 Caixa Popular

A més de la final de la Copa de les figueres consagrades, ahir també es va presentar la final de la IV Copa 2 Caixa Popular de raspall que es disputarà el pròxim divendres al trinquet de La Llosa de Ranes. David i Ibiza es van enfrontar davant els micros amb Boronat i Marc abans de veures sobre les llose. Ambdues parelles van expressar la seua satisfacció i alegria per competir pel títol en este campionat.

L’acte va estar conduït per Paco Alós, director de RSC i Relacions Institucionals de Caixa Popular, i Manuel Martí, delegat de la Comissió Executiva de la Fundació per la Pilota, entitat organitzadora.