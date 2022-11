L’esport no és una ciència exacta i la pilota encara menys. El Trofeu Mixt Masymas es va traslladar ahir fins al trinquet d’Oliva amb un dels millors cartells que es poden anunciar en l’actualitat, però la segona semifinal a raspall va estar desequilibrada i molt favorable a Salelles II i Brisca, que van superar Moltó i Tonet IV per 25-10.

La parella vencedora havia solucionat la papereta en tot just vint-i-cinc minuts, que és el temps que van necessitar per a ficar el marcador en 20 per cap. El domini era aclaparador: Salelles II jugava prou més que Moltó i Brisca estava per damunt de Tonet IV.

Després hi hagué millora en la dupla derrotada, però més encara relaxació de la vencedora. El cas és que Moltó i Tonet IV van fer dos jocs consecutius, però no hi havia sensació al trinquet que es poguera donar la remuntada.

Efectivament, Salelles II i Brisca van despertar i van certificar amb solvència la passada a la final del pròxim dissabte al trinquet de Pedreguer, on arriben disparats, no solament per la seua actuació en este trofeu sinó per les que estan encadenant en els darrers mesos. Avís per a Iván i Canari, que seran els seus rivals, encara que estos pilotaris també estan com una poma. El títol es resoldrà després de la final d’escala i corda.

Hui a guadassuar

Per dalt corda es jugarà hui a Guadassuar la segona semifinal del mateix Trofeu Mixt Masymas, partida que enfrontarà Francés i Nacho contra Giner i Tomàs II.

El cartell manté la dinàmica d’oferir una de les millors opcions en l’actualitat, en este cas amb quatre pilotaris que són eminentment tècnics, de molta qualitat.

La teoria diu que serà una partida de buscar forats, amagatalls, la mà menys bona de l’altre, la careta i tallar la corda. No en va es tracta de quatre de les primeres figures més capacitades i donades a fer estes coses.

Tal vegada, la càtedra es decante per Nacho en el moment de fer la postura inicial perquè el de Beniparrell ve de fer una Copa espectacular i espectacular està des de fa molt de temps. I amb el complement de Francés, la feina és dels altres. Però sobradament sabut és que Giner és mal de matar contra qualsevol i que, si Tomàs II té el dia, el quinze està assegurat.