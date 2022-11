La final de la primera edició de la Copa Diputació de Castelló de raspall femení professional es disputarà aquest divendres al trinquet Antoniet d’Almassora a partir de les 22:30h.

Al llarg del campionat, nou de les jugadores més destacades del nostre esport autòcton han sigut les protagonistes d’aquesta primera edició, la qual ha sigut històrica per ser la primera competició femenina professional a la província de Castelló. Es tractava de donar-li un impuls a la pilota tant a la província de Castelló com a l’elit femenina de raspall.

Finalment Victoria i Natalia s’enfrontaran a Ana i Amparo en una partida que es preveu que es decidisca per xicotets detalls, ja que els dos equips arriben en un gran estat de forma i, a més, en la fase de grups també es varen veure les cares. En eixa ocasió va ser la parella d’Ana i Amparo la que es va imposar per 25-20 a Victoria i Natalia en una partida en què la lluita va ser duríssima entre els dos equips, que guanyaven els seus jocs des del dau i que van aconseguir oferir un gran espectacle davant dels aficionats de Borriana.

Els dos equips, a més, han sigut els més regulars de la competició, imposant-se a les seues rivals en totes les partides. Tot i que si alguna cosa ha destacat en el campionat ha sigut la gran igualtat, totes les partides, a excepció d’una, han acabat amb el resultat de 25-20, el que ha fet que els assistents a estes partides pogueren gaudir d’un gran espectacle.

La competició va començar el passat 19 d’octubre a Onda, passant també per les localitats de Borriol, Vila-real, Castelló, Xilxes, Borriana i conclourà ara a Almassora. La Copa Diputació de Castelló ha vertebrat tota la província amb el seu pas per cadascun d’aquests trinquets. En totes aquestes seus de competició, el club de la localitat ha tingut un paper molt actiu en la competició, ja que cadascun d’ells ha organitzat activitats prèvies a les partides per tal de promocionar la pilota femenina. A més, cada partida servia per presentar el club local, a més de les escoles de pilota, que en molts dels casos gaudeixen d’una molt bona salut amb un bon número de jugadores i jugadors que aposten per la pilota valenciana dins d’una oferta esportiva molt ampla.

Prèviament a la final, a partir de les 18:30h, l’activitat al trinquet serà frenètica. El club d’Almassora ha organitzat una jornada de portes obertes per a tots aquells que vullguen practicar aquest esport. A més just abans de la final es farà la presentació de l’escola de pilota d’Almassora. A més, serà la primera vegada que el nou trinquet d’Almassora reba una final d’aquest nivell. Una jornada, sense dubte, per a recordar. La cita amb la final és aquesta nit, a partir de las 22:30h.