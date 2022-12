Al trinquet Pelayo es dictarà sentència este dissabte en el Campionat Mà a Mà d’escala i corda. Puchol II i Francés aspiren a este nou títol que s’ha incorporat a la temporada professional i fa dies que preparen la final, la qual tenen molt clar com han de jugar-la.

Els finalistes consideren que la partida s’ha de guanyar al rest, amb la qual cosa resulta condició indispensable assegurar el joc del dau, on el que pega primer té avantatge per tirar-se la pilota sense un feridor que li pose en dificultats.

Ambdós, sent uns dels pilotaris amb més tècnica de la plantilla, dominen a la perfecció la feta de dau, amb la qual buscaran l’esquerra del rival i fer botar la pilota per davant. «Açò és el que fa més mal en les partides mà a mà i sobretot en un trinquet tan gran com Pelayo, on costa molt alçar pilotes des del 9», comenta Puchol II.

En esta faceta, el de Vinalesa arriba amb avantatge perquè té més poder de pegada, segons reconeix el seu rival. Però Puchol II no es fia d’esta circumstància. «Francés sap trobar perfectament els errors de l’altre i forçar-te a cometre’ls», diu.

El que està prohibit per als dos és concedir rebots. En este suposat, Puchol II torna a ser el millor especialista. «Si li la dones a rebot te la tira a la galeria fàcil», assenyala Francés. I en veritat és així, encara que el de Vinalesa pensa una cosa pareguda del seu contrari.

Ajustar a la careta i l’escala podria ser una altra jugada que es repetira sovint per part dels dos contendents perquè una bona execució impedeix que l’altre reste amb comoditat. «Francés ho fa prou picant en paret i li trau molt bon rendiment», diu Puchol II.

Pel que fa al joc del rest, ací és on els finalistes creuen que es trobaran amb més problemes i on estarà la clau. Fer-se avant serà una prioritat per a jugar d’aire i agafar la iniciativa en atac, encara que també un risc perquè si la pilota no entra bé en la mà li la pots entregar al contrari.

Els finalistes apunten també a la concentració i al fet de saber mantenir el ritme «que és el que em va faltar en la partida que vam jugar i on vaig anar per davant fins que em va superar en el tram final», explica Francés.

LA PISSARRA

Dijous 1 de desembre | 18.00 h

Trinquet Pelayo de València

- Pablo de Borriol i Morret

- Carlos Donat i Efrén

Divendres 2 de desembre | 17.00 h

Trinquet del Genovés

- Moltó

- Ian

Divendres 2 de desembre | 18.30 h

Trinquet del Genovés

- Salelles II

- Vicent

Divendres 2 de desembre | 18.30 h

Trinquet de Vilamarxant

- De la Vega i Salva

- Julio Palau, Félix i Muedra II