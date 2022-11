El Campionat Mà a Mà d’escala i corda ja té en Puchol II al primer finalista, privilegi que va aconseguir en superar Marc en la semifinal disputada al trinquet de Vila-real es va resoldre per 60-40. En resum, Marc va jugar molt, però Puchol II va jugar encara més.

La partida va ser molt tàctica, amb els dos pilotaris dibuixant el dau i fent-se forts amb la primera pilotada. Marc va executar la feta de dau a mitges mans optant principalment per cosir la pilota a la careta mentre que Puchol II va variar més els colps. I amb tanta efectivitat, la victòria va caure del costat d’aquell que va fregar la perfecció, sobretot per a restar pilotes impossibles que posteriorment van permetre passar a l’atac. I eixe va ser Puchol II.

Mà a Mà de raspall

El Campionat Mà a Mà de raspall ja té participants, dates i seus.

Un dels fets més destacables és que Tonet IV, el número u de la modalitat, no participarà. «Els enfrontaments mà a mà suposen una exigència i desgast físic important, més en el raspall i encara més per als pilotaris que ocupen la posició de mitger. Per tant, s’ha decidit entre totes les parts que enguany no participe en el torneig», expliquen des de la Fundació per la Pilota, entitat organitzadora del torneig.

Els huit participants seran Vicent, Moltó, Salelles II i Ian, que jugaran en el Grup A, així com Iván, Vercher i Marrahí, més el vencedor d’una prèvia entre Montaner i Badenes, que estaran enquadrats en el Grup B.

Primer es completarà una fase regular que constarà de dotze partides i els dos millors de cada grup accediran a les semifinals,

Les particularitats són que el traure es farà raspant la pilota en parat des del zero i mig; les partides de la fase regular es jugaran a 25, eixint en iguals a 5, mentreque les semifinals i la final sí que seran a 5 jocs; i en totes les partides, si n’hi ha igualada a 20, es farà un desempat idèntic al que s’està utilitzant en el campionat d’escala i corda i que imita el ‘tie break’ del tenis.