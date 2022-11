La segona semifinal del Campionat Mà a Mà d’escala i corda oferia un gran cartell i així ho van entendre ahir molts aficionats que es van congregar al trinquet de la Pobla de Vallbona, a més en una vesprada en la qual Espanya havia de jugar un partit del Mundial de Qatar. Però, mentre que Francés sí que va ratllar al seu nivell, José Salvador va estar desconegut. Per tant, 60-30 per al de Petrer, que el dissabte s’enfrontarà pel títol contra Puchol II al trinquet Pelayo.

El resultat diu perfectament de la superioritat de Francés, que a més de fer-ho tot bé es va trobar amb un rival a anys llum del seu nivell, del que sap jugar en les partides mà a mà i del que ha oferit en este mateix torneig fins a esta semifinal.

Francés es va dedicar a fer el que s’esperava i que tan bé domina: amagar la pilota jugant una ací, una altra allà, als peus i on vera que José Salvador ho tindria més complicat per a restar i sobretot per a connectar amb intenció de quinze. La careta, amb la probabilitat que la pilota pegara en els peus de la gent que ocupava el primer escaló de l’escala també va ser una opció molt buscada pel rest de Petrer. A més, la galeria li va dir prou més que al seu rival perquè les seues pilotes es quedaven mentre que la majoria de les que va tirar el de Quart de les Valls van caure.

En el començament ja es va comprovar que un dels contendents estava centrat i havia eixit a totes mentre que el seu rival arrancava desubicat i gelat. En la pilota passen estes coses de vegades i calia donar-li a José Salvador la confiança que mereix un dels millors pilotaris de l’actualitat, a l’espera que reaccionara.

Però no, Francés continuava a la seua, castigant i executant colps ,molt precisos mentre que José Salvador no entrava en partida. Així, el marcador es va posar en un clar 50-15 favorable a Francés. Set jocs aconseguits a la carrera en els quals va dominar llevant de l’últim, on José Salvador va disposar de val, que tampoc va concretar.

Consolació

La semifinal estava decidida i, així i tot, el públic premiava amb aplaudiments els dos contendents quan hi havia algun intercanvi de mèrit. A Francés se li reconeixia la seua qualitat i a José Salvador se li consolava davant la decepció que estava patint en les seues carns.

I el de Quart de les Valls es va soltar i va maquillar un poc el marcador, primer per a fer el 50-20 i després del 55 de Francés al dau per a sumar altres dos jocs consecutius, ara si desplegant el nivell que tot el món sap que en té. Més aplaudiments per a animar-li abans de l’esperada victòria de Francés, que no va tardar a arribar.