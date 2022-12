Ja hi ha el primer classificat per a les semifinals del Campionat Mà a Mà de raspall. Els resultats al trinquet de Piles van atorgar el bitllet per a Iván. La victòria sobre Marrahí per 25-15, amb el triomf de Vercher davant Badenes per 25-5, deixen al d’Ontinyent al capdavant del Grup B amb quatre punts.

Iván suma una unitat més que Marrahí, i dues més que Vercher, tercer. Tenint en compte que ambdós pilotaris s’enfrontaran en l’última jornada de la fase regular, l’ontinyentí ja és de semifinals perquè Badenes no suma cap puntuació i està descartat per a la següent eliminatòria. Tot i que podria haver-hi un triple empat a quatre punts entre els tres primers, els resultats de les dues primeres jornades beneficien a Iván. En el cas d’igualada, el coeficient de tantejos resulta clau, però si també s’iguala en este aspecte, els enfrontaments directes manen i Iván va guanyar a Vercher prèviament, i a Marrahí. Així mateix, el coeficient del segon classificat és de deu tantejos positius i el del líder és de trenta. El triple empat només es podria donar si Vercher guanya a Marrahí, i este puntua, és a dir, arriba als 15 tantejos. En el cas més favorable, Marrahí quedaria amb cinc tantejos positius i Iván amb deu, sempre que perda pel màxim possible (25-5).