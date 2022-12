Tot i les dates festives en les quals es troba la pilota, això no vol dir que abandone els trinquets. És més, moltes localitats aprofiten per a omplir l’escala amb Trofeus de Nadal com a Benidorm, El Genovés o Vilamarxant.

Giner i Pere jugaran la final del XXXIII Trofeu de Nadal de Benidorm - Memorial Vicente Pérez Devesa, en la modalitat d’escala i corda, contra Puchol II i Héctor. El cartell es va tancar ahir amb la celebració de les semifinals al trinquet de la localitat de la Marina Baixa. Giner i Pere van véncer a Pere Roc II i Santi per 60-55. Així mateix, Puchol II i Héctor van superar a Francés i Tomás IIper 60-45. El títol es resoldrà el pròxim divendres a Benidorm. Per la seua part, el IV Trofeu de Nadal de Vilamarxant també va viure les ‘semis’ ahir amb dues igualades a 55. Mario i Morret van classificar-se a la final en véncer a Julio Palau i Javi Campos, mentre que Adrián II i Monrabal II van fer el mateix sobre Pablo de Borriol i Guillermo. Caldrà esperar fins al pròxim divendres per a descobrir la parella campiona, també en escala i corda. En el cas del raspall, El Genovés va ser l’escenari on es van reunir els millors jugadors de la modalitat per a celebrar el Gran Premi de Nadal. La primera semifinal va ser per a Marrahí i Seve, ja que van aconseguir la victòria per 25-10 davant Salelles II i Raúl. En la segona eliminatòria, Montaner i Tonet IV van obtenir el triomf amb una partida sabatera enfront de Vercher, Canari i Bossio.