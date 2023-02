Quan el sistema funciona no cal canviar res. Això és el que demostra l’equip representatiu d’Almussafes, amb De la Vega, Tomás II i Bueno, al llarg de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda. La victòria d’ahir sobre el combinat de Dénia, amb Francés, Santi i Carlos, per 60-50 al trinquet de Vilamarxant es va fonamentar en la pegada de Tomás II, ben secundada per la solidesa de De la Vega i Bueno. I és que quan tot pareixia perdut, tres quinzes del mitger van tombar la suposada remuntada dels deniers perquè els dos punts viatjaren a la Ribera Baixa.

Amb iguals a 50, Francés i companyia havien situat un val i 15 des del rest. Un quinze més haguera desembocat en la primera vegada que els de Dénia s’haurien ficat per davant en el lluminós. No va ser així perquè Tomás II va treure els colps màgics. Dibuixades definitives amb les quals l’oportunitat amb val va capgirar-se per als ahir rojos.

Amb tot açò, Vilamarxant va viure un d’eixos moments que fan única a la pilota valenciana com a esport. De la Vega va enviar un míssil que abaixava en el rebot. Francés la va tornar, però ja en l’aire, el rest de Petrer va alçar la mà, atorgant-li el quinze i el joc al rival perquè la tornada no era bona. Un gest de cavaller que no es veu a qualsevol disciplina i que va ser respost per l’ovació dels aficionats i dels contraris.

Així, els almussafencs passaren al dau on Tomás II seguia de dolç per a encanonar al trio rival. Val i net amb la inestimable ajuda de De la Vega i d’un Bueno molt protagonista al llarg del duel.

Almussafes va aconseguir dos punts claus, encara que insuficients per assegurar-se el bitllet a la següent fase. Si Dénia no haguera puntuat, s’haguera classificat, però la unitat aconseguida pels alacantins ho impedeix matemàticament, tot i que segueixen cuers amb tres punts.

Raspall: Iván, Murcianet i Ricardet, imparables al Genovés

És difícil atorgar l’etiqueta de favorit, però el que es va veure ahir al trinquet del Genovés dona moltes paperetes a l’equip representatiu de La Llosa de Ranes d’Iván, Murcianet i Ricardet. El 30-10 davant el conjunt d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Sergi, va ser una demostració de superioritat i domini de les característiques reduïdes del recinte genovesí. Així, els llosers recuperen el lideratge de la XL Lliga CaixaBank de raspall amb nou punts.

Els dos equips estaven classificats matemàticament per a la segona ronda i el duel es va trencar amb iguals a 10, quan Iván i companyia van sumar primer des del rest i, a partir d’ací, es feren amb la resta de jocs.