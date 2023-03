Relativa tranquil·litat per a uns i urgències per als altres. Esta és la conseqüència immediata de la victòria ahir al trinquet Pelayo de l’equip de Vila-real de José Salvador, Nacho i Guillermo davant el de Benidorm de Pere Roc II, Jesús i Héctor pel tanteig de 60-40.

El trio de la Plana s’ha situat al capdavant de la classificació amb ple de victòries en la ronda en curs i per tant 6 punts; i el que és més important, es troba a tir de pedra de les semifinals. Per la seua part, la formació de la Marina Baixa continua última amb solament 1 punt. Amb dos partides més per davant és prompte per a descartar-la, però s’ha quedat sense marge d’error.

La partida

La partida va ser impecable pel que respecta als guanyadors. Nacho va ser una vegada més el més determinant, encara que perfectament secundat pels seus companys. Esment especial mereix Guillermo per la capacitat que va tindre per a fer quinzes. I José Salvador, com els seus companys estaven tan encertats en atac, es va dedicar més a treballar per a ells en la defensa.

El trio de Benidorm va jugar més del que diuen els quatre jocs de diferència. Els rivals van estar millor en línies generals, però Pere Roc II, Jesús i Héctor van tindre opcions d’agafar la iniciativa en jocs que van perdre amb val a favor.

Lliga2

La Lliga2 va completar ahir dos partides. En la modalitat d’escala i corda es va jugar a Pedreguer on Carlos Donat, Conillet i Marc Barber van véncer 60-35 a Diego d’Onda, Bueno i Muedra II. En raspall, Ximo i Rafa es van imposar per 25-5 a David i Sergi al trinquet de La Llosa de Ranes.