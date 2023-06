Aquest dimecres el Poliesportiu Municipal d'Ontinyent va acollir la fase final de la competició de Secundària de Pilota a l'Escola, dins del programa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l’Esport. 18 centres educatius de les províncies de València, Alacant i Castelló es van reunir a la capital de la Vall d'Albaida en la cloenda del curs 2022-23.

Des de les 9:00 hores i durant tot el matí, les quatre canxes habilitades al Poliesportiu van ser l’escenari on l'alumnat de Secundària va disputar les partides eliminatòries. Els equips més destacats es classificaren per a les finals, tant de Primer Cicle com de Segon Cicle.

A la competició del Primer Cicle es va imposar l’IES Doctor Lluís Simarro Lacabra de Xàtiva, que va guanyar a la final al Colegio La Concepción d'Ontinyent. El tercer lloc va ser per a l’IES Escultor Francesc Badia de Foios.

Pel que fa al Segon Cicle, l’IES Les Foies de Benigànim es va proclamar campió, per davant de l’IES Josep Iborra de Benissa. En tercer lloc es va classificar un altre equip de l’IES Les Foies.

En el lliurament de trofeu i medalles estigueren presents Salva Escrivà, coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, i Óscar Borrell i José Antonio Calabuig, regidors de l’Ajuntament d’Ontinyent.

Centres participants

Hi van estar representats 18 centres educatius de les poblacions d'Alcoi, Benicarló, Benidorm, Benigànim, Benissa, Castelló (Ribera Alta), Elx, Foios, Guadassuar, Ibi, Museros, la Nucia, Nules, Ontinyent, Pedreguer, Sant Joan d'Alacant, Vilallonga i Xàtiva.

· IES Les Foies de Benigànim

· IES La Nucia

· IES Joan Coromines de Benicarló

· Col·legi Hernández de Castelló (Ribera Alta)

· IES Josep Iborra de Benissa

· IES La Foia d'Elx

· Escola La Masia de Museros

· IES Luis García Berlanga de Sant Joan d'Alacant

· IES Andreu Sempere d'Alcoi

· IES Vall de la Safor de Vilallonga

· IES Escultor Francesc Badia de Foios

· IES Gilabert de Centelles de Nules

· IES Fra Ignasi Barrachina d'Ibi

· IES Mediterrània de Benidorm

· IES Pedreguer

· Colegio La Concepción d'Ontinyent

· IES Doctor Lluís Simarro Lacabra de Xàtiva

· IES Didín Puig de Guadassuar

Quadre d'Honor Primer cicle

Campió: · IES Doctor Lluís Simarro Lacabra de Xàtiva

Subcampió: Colegio La Concepción d'Ontinyent

Tercer classificat: IES Escultor Francesc Badia de Foios

Quadre d'Honor Segon Cicle

Campió: IES Les Foies de Benigànim

Subcampió: IES Josep Iborra de Benissa

Tercer classificat: IES Les Foies de Benigànim