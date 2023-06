El XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana continua amb la lligueta de quarts de final amb resultats que no s’havien vist fins ara. Giner i Francés van estrenar el seu caseller de victòries i encaren l’última jornada depenent d’ells mateixos per a aspirar a les semifinals. El de Murla va véncer per 60-45 a Pere Roc II, mentre que el de Petrer va guanyar a Diego d’Onda per 60-50.

Grup B

El trinquet de Vilamarxant va viure un duel de generacions on Francés va eixir victoriós. I és que Diego va eixir amb tot i va exhibir la qualitat que atresora. El d’Onda no es va acoquinar davant un rival que no li trobava les cosquerelles. Una gran pegada i una gran intuïció per a ubicar-se es va traduir en un 35 per 20 en favor del castellonenc.

Francés va espavilar i va començar a treure el seu característic estil. Tècnica implacable per a imposar el manual del mà a mà i igualar a 35. El de Petrer va avançar-se i ja no va soltar-ho, tot i que Diego no es va rendir en cap moment.

Així, Francés iguala amb una unitat amb De la Vega i Marc en el grup B.

De la Vega repeteix i és de ‘semis’

La vida de De la Vega en el XXXVIII Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana està essent repetitiva. Almenys, en la lligueta de quarts de final. El d’Almussafes sempre comença desconnectat de la partida, però mai deixa que se li escape. En cert moment, el que abans era ineficaç, canvia i la pilota pren favor seu. Ja li va passar contra Francés i ho va reviure enfront de Marc. De la Vega va véncer per 60-40 a Pelayo. Una victòria que, a més, significa la seua classificació cap a les semifinals, encara que sense tindre la posició final assegurada en el grup B.

Tenint en compte que Marc i Francés s’enfronten entre ells en l’última jornada, només un dels dos podria assolir les dues unitats que guarda a hores d’ara De la Vega. Així mateix, l’almussafenc es batrà amb Diego d’Onda, el qual queda descartat per la lluita per les ‘semis’ pel resultat a Pelayo, ja que no té punts.

De la Vega no va eixir activat al trinquet, mentre que Marc anava per totes. La ferida d’Andreu també ajudava al de Montserrat, pel fet que l’almussafenc no podia tancar la pilota i regalava el dau. Així, Marc es va emportar el primer joc al rest per a agafar la iniciativa.

De la Vega es veia superat davant un Marc que exhibia pegada i intuïció per a situar-se sobre les lloses. No obstant això, el d’Almussafes no es rendia i a força de tornar pilotades es mantenia en la partida.

Tot va canviar amb 25 per 30. Marc trobava el pou i disparava a la muralla i careta amb facilitat. Val i 15 per al montserratí des del dau, però no estava tot dir. De la Vega va aprofitar la bona ferida de Muedra II per a avançar la posició sobre les lloses, atacar i capgirar el marcador. Tanteig contrarestat des del rest.

A partir d’ací, De la Vega va dur la iniciativa en el lluminós, mentre que segons avançava la partida, Marc va minvar la moral. El que abans era totalment de Marc, ara era de De la Vega que es mostrava centrat i ho passava cada pilota cap a l’altre costat de la corda. Amb tot açò, l’almussafenc va aconseguir una ratxa que el va deixar a punt de caramel del triomf (55-35). Marc va reaccionar quan es va soltar, sabedor que no tenia res a fer, però la reacció es va quedar ací.

Grup A

Per la seua part, Giner va véncer a Dénia en una partida dauera. I és que el primer joc al dau de Pere Roc II va ser l’únic que no va servir en tot el duel. Això no obstant, el de Benidorm va disposar de val i 15 en els últims dos jocs al rest, sense sort.

Giner suma un punt i iguala amb Pere Roc II i Puchol II al grup A.

Debut dolç de Puchol II en véncer a Salva Palau

Pareix curiós que el vigent campió del Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana, Puchol II, encara no s’haguera estrenat en la trenta-huitena edició. Ahir va ser el dia en què el de Vinalesa va començar a defensar la seua corona sobre les lloses i ho va fer amb una victòria relativament còmoda en el que respecta al marcador. Puchol II va superar a Salva Palau per 60-35 en un duel disputat al trinquet d’Antoniet d’Almassora.

Tot i que Puchol I guarda dues victòries en el caseller, la realitat és que en la primera jornada de la lligueta no va poder debutar. Cal recordar que els caps de sèrie entren directament als quarts de final. El de Vinalesa no va jugar en la data inicial per la indisposició del seu rival, Giner. Això va provocar que se li donara la partida per guanyada per 60-15, tal com marca la reglamentació.

Respecte a la partida, Puchol II va executar una partida quasi perfecta. Sempre ben ubicat sobre les lloses, el de l’Horta Nord va castigar a Palau buscant-li la dreta, mà més dolenta del d’Alginet. Tot i la combativitat de Salva, en el moment que Puchol va obrir marge, va controlar el joc.