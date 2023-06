La televisió és un aparador fonamental i necessari per a qualsevol esport i també per a la pilota, encara que de tant en tant obliga a modificar la programació de les competicions, com ara el Campionat Individual, on s’ha variat la previsió en tres de les sessions del pròxim cap de setmana.

Divendres queda com estava El divendres tot queda com estava. Al trinquet del Genovés es jugarà la primera semifinal del torneig a raspall entre Iván i Marrahí, que serà retransmesa en directe per la plataforma ProximiaTV. Eixa mateixa vesprada, però a Vila-real i en la disciplina per dalt corda, Puchol II i Pere Roc II s’enfrontaran per un lloc, o tal vegada dos, en les semifinals. Canvis importants per a dissabte Ja en dissabte, i ací ve un dels canvis importants, el trinquet de la Pobla de Vallbona albergarà dos enfrontaments del torneig d’escala i corda. Un estava previst el diumenge: el de Marc contra Francés, que atorgarà la classificació al vencedor i que s’avança un dia per a ser retransmés en directe per À Punt. A continuació jugaran De la Vega i Diego, que anaven a enfrontar-se el mateix dissabte a Pelayo. Però des de l’organització es considera que no té sentit jugar alhora a la Pobla de Vallbona i Pelayo i, com esta partida no té transcendència a efectes de classificació, es jugarà la segona al recinte del Camp de Túria. Pelayo, per la seua part, tancarà este dissabte. Diumenge Ja en diumenge, al matí es manté el duel d’escala i corda entre Giner i Salva Palau a Xàbia, que pot decidir una plaça en semifinals segons el que passe el divendres. A la vesprada, en un altre canvi d’agenda, a Castelló de Rugat es jugarà la segona semifinal de raspall entre Tonet IV i Murcianet, que en principi anaven a enfrontar-se el dissabte.