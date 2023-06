El camí cap al títol queda clar en el XXXVII Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Aquells pilotaris que es classifiquen per a les semifinals, ja saben tant els trinquets, com les dates per a aspirar a la partida que determina al campió. El Genovés i Castelló de Rugat acolliran les ‘semis’ on els vencedors aniran al trinquet de Xeraco per a disputar la final. Així mateix, els pilotaris que es queden a un pas d’escriure el seu nom en el cartell de la final, no finalitzaran el seu camí en el mà a mà ací, ja que hi haurà una partida per a decidir el tercer i quart lloc del Campionat Individual, tal com va anunciar ahir la Fundació per la Pilota després de realitzar un sorteig per a decidir-ho.

Escenaris El trinquet del Genovés obrirà les semifinals el divendres 16 de juny amb el primer classificat del grup B contra el segon del grup A. Així mateix, Castelló de Rugat serà el jutge que determina com es completa el cartell de la final que es disputarà a Xeraco, amb el primer del grup A o el segon del grup B. Els guanyadors d’estes partides competiran pel títol en la final que tindrà lloc el dissabte 24 de juny al trinquet de Xeraco. Abans de descobrir al campió, també hi haurà una final de consolació el dia d’abans, on els derrotats a les ‘semis’ es batran pel tercer i quart lloc, el divendres 23 de juny al recinte del Genovés. Grup A De totes les possibilitats establertes, només hi ha un pilotari que té assegurada la seua plaça. Es tracta de Tonet IV com a primer classificat del grup A. El del Genovés jugarà a Castelló de Rugat, ja que matemàticament no es mourà del més alt del tauler. Tonet IV guarda dues unitats, mentre que l’altra plaça en joc serà per a Marrahí o Moltó. Ambdós s’enfronten este diumenge al trinquet de Xàbia en una final anticipada i el que guanye serà el segon del grup A. Una situació excepcional a causa de la lesió de Vercher, l’altre aspirant del grup A. Tal com marca la reglamentació, Vercher ha abandonat el campionat i les seues partides en la lligueta no compten en la classificació. Així, Moltó i Marrahí s’ho juguen tot en l’última jornada. Grup B En el cas del grup B, tot està per decidir. Tant Iván, com Murcianet, Salelles II i Vicent tenen opcions d’aconseguir el bitllet per a les semifinals. Iván comanda el grup amb dues unitats, mentre que Salelles II i Murcianet tenen un punt, per cap de Vicent. Això no obstant, l’última jornada s’enfronten Iván amb Murcianet, el pròxim dissabte a Bellreguard, i Salelles II amb Vicent, demà al Genovés. Depenent dels resultats i els coeficients de tantejos, cadascú tindria oportunitat de continuar en la lluita pel títol.