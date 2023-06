Les lesions formen part de l’esport d’elit. Una mala sensació pot arruïnar-te una bona partida i és el que va ocórrer ahir al XXXVII Campionat Individual de raspall - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Com millor estava, Vercher va patir una punxada en la part posterior de la cama esquerra i al segon esglai va decidir renunciar abans que el dolor anara a més. Així, la victòria al trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia va ser per a Moltó amb 25 per 15.

Opcions

Un resultat que revitalitza les opcions de Moltó de cara a aspirar a una de les dues places per accedir a les semifinals al grup A. Per la seua part, Vercher necessitaria que en l’altra partida de la jornada, Marrahí guanye a Tonet IV. En el cas que es done este resultat i puga competir en l’última data, el de Piles haurà de véncer a Tonet IV, que Marrahí guanye a Moltó i veure si el coeficient de tantejos li és favorable amb el triple empat.

Amb el marcador de Dénia, Moltó suma una unitat, igual que Tonet IV i Marrahí.

La partida

Tot podia haver canviat si no hagueren aparegut les molèsties de Vercher. I és que el de Piles estava de dolç en el moment de la lesió. Vercher havia sigut capaç de domar a un Moltó que anava per totes. El lluminós reflectia un 15 per 5 a favor del piler, gràcies a la seua capacitat defensiva. Després de caure en el joc inicial, Vercher va executar la treta que el caracteritza per superar un Moltó que no es donava per vençut. La ratxa del de Piles es va allargar al rest perquè va aguantar les envestides de Moltó, el qual buscava el quinze amb insistència aplicant el manual del mà a mà de totes totes.

Això no obstant, Vercher no mostrava fissures, tot i el castic que oferia el seu rival. La facilitat a l’hora de trobar la llotgeta va ajudar a Vercher que ple de confiança també va guanyar el seu dau amb un val i net, abans de lesionar-se.

Escala i corda

Hui serà el torn per al Campionat Individual d’escala i corda al trinquet de La Pobla de Vallbona (18.30 hores, RadioPobla). Francés i De la Vega reediten els quarts de final de l’edició anterior, on el de Petrer va véncer per 60-20.