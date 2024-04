"Hem sigut molt competitius, com nosaltres volíem, i estem satisfets de l'excel·lent resultat"

La selecció de la Comunitat Valenciana torna de l'XI Campionat d'Europa de Pilota a Mà de Portugal amb els deures fets. Els dos ors en les modalitats de llargues i joc internacional, a més del subcampionat de pilota portuguesa, van permetre complir l'objectiu de proclamar-se campions absoluts en categoria masculina una vegada més. El gran ambient dins del combinat dirigit per Juanma Garrido, Ana Giner i Arnau Oliver, ha sigut clau per a tancar un brillant torneig a Freixo de Espada à Cinta

Quina valoració es fa des del cos tècnic de l'actuació de la selecció valenciana en aquest Europeu?

El balanç és molt positiu. L'objectiu està complit. Hem sigut molt competitius, com nosaltres volíem, i estem molt contents pels resultats obtinguts, que han sigut excel·lents. Com en el Mundial de l'any passat, hem estat primers en el còmput absolut masculí, que era l'objectiu.

Les llargues i el joc internacional han tornat a ser, com al Mundial, les bases d'aquest èxit.

Hem guanyat en llargues, la modalitat reina; hem sigut primers en joc internacional, amb una competició duríssima. Però, a més, hem sigut segons en pilota portuguesa, amb el hàndicap que el dia de la final va ploure i el pis estava un poc banyat i no vam poder oferir el nostre millor joc contra el País Basc, als quals vam guanyar en la fase regular.

Tot i no 'tocar metall' en one wall, el resultat és igualment satisfactori?

És la modalitat que menys dominem, però el resultat ha sigut també excel·lent. Tant Seve com Salelles, dos jugadors de raspall, s'han adaptat magníficament, han donat el màxim i hem finalitzat quarts, combatint amb parelles molt solvents i que porten molts anys competint juntes.

En categoria femenina s'han aconseguit tres bronzes, per darrere del País Basc i els Països Baixos. En aquest cas, amb quina sensació es queda el cos tècnic?

Ens anem amb bon sabor de boca perquè hem demostrat que tenim una selecció femenina també molt competitiva. Han sigut xicotets detalls els que ens han impedit arribar més lluny. És una setmana molt dura, es juga una partida o modalitat i ràpidament hem de refer-nos per començar amb una altra. Les jugadores han estat 'enxufades' i hem aconseguit uns bons resultats.

-Es pot dir que guanyar un Europeu és quasi com guanyar un Mundial?

-El nivell general de les seleccions ha sigut molt alt. En el passat Mundial d'Alzira es va comprovar que les seleccions més fortes estan en Europa. L'Europeu és com si fóra un Mundial en xicotet.

-A la primera modalitat, joc internacional, la selecció va viure les dos cares: guanyar la final en xics i quedar fora d'ella en xiques, en els dos casos per un per la diferència mínima.

-Guanyar joc internacional contra Països Baixos, la primera competició, ens va fer començar amb bon peu, amb bones sensacions. L'estat d'ànim puja, veníem de fer unes bones partides i això fa que a nivell general puguem afrontar les següents competicions amb més positivitat. Llastimosament, la selecció femenina es va quedar fora de la final, perquè tenim un gran nivell per competir contra les basques. La semifinal contra Països Baixos, per xicotets detalls no la guanyem, però vam saber refer-nos i després en la final pel tercer lloc vam poder desenvolupar el nostre millor joc i per això eixe bon resultat contra Itàlia.

Abans de l'Europeu, el cos tècnic va destacar que aquest grup estava molt unit. Quina importància ha tingut en l'èxit aconseguit?

El grup masculí i el grup femení han sigut una autèntica pinya, hi ha hagut un molt gran ambient durant l'Europeu i això ha sigut molt important per poder treballar i sumar triomfs.

El cos tècnic de la selecció, durant la cerimònia de lliurament de trofeus / FEDPIVAL

undefined

A tot això s'ha de sumar el suport institucional, reflectit en les visites tant de Luis Cervera i Tino Bendicho com de Vicent Mompó.

Des de la selecció estem molt agraïts pel suport que hem rebut tant de la Generalitat com de la Diputació de València, en el cas de la Generalitat amb la visita del director general de l'Esport i el coordinador de pilota, i en el cas de la Diputació de València, del seu president, que han volgut compartir aquesta gran experiència amb tots nosaltres.

Aquest Europeu s'ha celebrat en una seu nova. La sensació de les seleccions ha sigut positiva?

Freixo de Espada à Cinta ha facilitat a totes les seleccions la seua millor versió. En alguns aspectes s'ha pogut millorar però el nivell general de les instal·lacions ha sigut bo. Hi ha hagut alguns imprevistos en les canxes de one wall però des de l'organització s'han solventat i s'han pogut desenvolupar les competicions.

Pel que fa a les categories absolutes, la pròxima cita és Argentina 2026. Què es pot millorar després de l'experiència de Portugal?

Des del cos tècnic, tot i que efectivament pensem que som molt competitius, pensem que encara podem millorar certs aspectes. Ens hem trobat en partides on ens hem hagut de refer i canviar estratègies i pensem que podem treballar en eixe sentit en totes les modalitats.