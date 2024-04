Massamagrell, Meliana, La Baronia, Sella-Relleu i Vall de Laguar, campions de galotxa

El carrer municipal de Montserrat va acollir el diumenge les fases finals dels Jocs Esportius de la modalitat de galotxa. Matí i vesprada de galotxa al municipi de la Ribera Alta que va coronar a tres equips de la província de València i dos de la província d'Alacant.

Jornada matinal

El matí va començar amb la categoria Cadet. Allà, l'equip de Meliana D es va imposar en la final davant Vila-real per un resultat de 25 per 10. Final molt ajustada que cau del costat dels de l'Horta Nord on tots els jocs van estar competits.

Podi Cadet Autonòmic JECV Galotxa 2024. / FEDPIVAL

Els Cadets de Meliana varen dornar la sorpresa a la categoria. / FEDPIVAL

En Benjamí, es va viure la final més competida de totes. Massamagrell va guanyar contra pronòstic davant Beniarbeig-El Verger per un ajustat 25 per 20. Els de la Marina Alta partien com a favorits per la capacitat d'Arnau, però els de Massamagrell, amb el suport del públic i amb un bon joc coral, van aconseguir superar els favorites i endur-se el títol de la categoria de jugadors de menor edat.

Podi Benjamí Autonòmic JECV Galotxa 2024. / FEDPIVAL

La categoria Infantil va ser la que va tancar el matinal de pilota. L'escola de Sella-Relleu va donar la sorpresa en guanyar el seu primer títol en la història dels JECV de galotxa. No és una modalitat que habitualment es practique en la Marina Baixa. No obstant això, els entrenaments han donat els seus fruits i són els nou campions. Joan Garcia, l'entrenador, no va aconseguir mai guanyar el títol de jugador i ho fa ara com a entrenador de l'escola Sella-Relleu.

Podi Infantil Autonòmic JECV Galotxa 2024. / FEDPIVAL

Jornada vespertina

De vesprada, la Vall de Laguar va superar 25 per 15 l'equip de Castelló de la Plana en la categoria Juvenil, en la qual es denomina campionat Intermunicipal. Segon títol d'un equip alacantí, no molt habituats a disputar aquesta disciplina.

Podi Juvenil Intermunicipal JECV Galotxa 2024. / FEDPIVAL

Per a acabar en el dia de pilota a Montserrat, La Baronia va ser el campió de la categoria Aleví en imposar-se en la final també per un marcador de 25 per 15 a l'equip de Gata de Gorgos.

Podi Aleví Autonòmic JECV Galotxa 2024. / FEDPIVAL

El lliurament de premis va ser a càrrec de Gema Alemany i Nicolás Blasco, regidora i regidor de l'Ajuntament de Montserrat; Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer; Eloisa Escrig, regidora de l'Ajuntament d'Algímia d'Alfara; David Mas, regidor d'Esports de Sella; i Mamen Santarrufina i Elvira López, vicepresidentes de la FPV.

Podi Autonòmic fase A dels JECV de galotxa

- Categoria Benjamí:

1er Massamagrell

2on Beniarbeig-El Verger

3er Meliana A

4rt Almassora

- Categoria Aleví:

1er La Baronia

2on Gata de Gorgos

3er Montserrat A

4rt Almenara A

- Categoria Infantil:

1er Sella-Relleu

2on Meliana A

3er Marquesat

4rt Onda

- Categoria Cadet:

1er Meliana D

2on Vila-real

3er Pedreguer

4rt Torrent B

Podi Intermunicipal fase A dels JECV de galotxa:

- Categoria Juvenil:

1er La Vall de Laguar

2on Castelló

3er Marquesat

4rt Beniarbeig-El Verger

Faura va acollir les finals B

La localitat de Faura va ser l'encarregada de celebrar les fases finals B dels JECV de galotxa.

En la categoria Cadet, els finalistes van ser La Baronia, Vinalesa i Marquesat. En Infantils, Alfara B i Alfara A van ser els que va quedar més destacats. En Alevins, les escoles de Massalfassar i Vinalesa B van ser les que van ser primeres. Per últim, en categoria Benjamí, van destacar Faura, La Baronia A i Vilamarxant.

En aquesta fase B autonòmica, els lliuradors dels premis van ser Joan Amer, regidor de Faura; Jaume Martínez, alcalde de Alfara del Patriarca; Javier Escrig, regidor d'Alfara del Patriarca i Juanba Camarelles, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana.