Presentades a Manises les finals de la Lliga Autonòmica d’escala i corda

La Casa de la Cultura de Manises va acollir aquest dimecres la presentació de les finals de la 26 Lliga Autonòmica d’escala i corda - Trofeu Diputació de València 2024, que es celebraran el dissabte 20 i el diumenge 21 al trinquet municipal de la localitat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manises i el Club Pilota Manises.

L’acte va comptar amb la presencia de l’alcalde de l’Ajuntament de Manises, Javier Mansilla; la regidora d’Esports, Yurena Hueso; el president del Club Pilota Valenciana Manises, Jaume Cerrato, i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, a més de jugadors i representants dels equips que participaran en les finals.

Durant la presentació, a més, es va rendir un emotiu homenatge a Nemesio Serrano. / FEDPIVAL

Durant la presentació, a més, es va rendir un emotiu homenatge a Nemesio Serrano, una persona molt reconeguda a Manises i amb una vida dedicada en cos i ànima a la defensa de la pilota valenciana, tant des dins de la Federació en els anys 90 o 2000 com des dels clubs de pilota de Quart de Poblet o Manises, entre altres.

Nou categories

A la màxima categoria, Xilxes i Marquesat seran els protagonistes de la gran final que es jugarà el dissabte a les 17:00 hores. Els de la Plana Baixa van deixar fora a Moixent en unes semifinals molt disputades, ja que hagueren de remuntar un 60-45 advers i s'imposaren a la tornada al trinquet xilxer per 60-45.

Per la seua part, els d'Alfarp superaren a La Baronia, vigent campió, per 60-35 a Algímia d'Alfara i 60-25 al trinquet de Sueca.

A Segona A, els classificats per a la final són Castelloner el Genovés A i CPV Tavernes A, després d'eliminar, respectivament, a Massamagrell D i Massamagrell B. La final la jugaran el dissabte a les 18:30h.

Pel que fa a Segona B, Quart de les Valls i La Caseta Riba–roja C seran els que disputen la final. El Pedal Alberic i Disid Alfara del Patriarca es van quedar a un pas de la lluita decisiva pel títol. A les 15:30 del dissabte disputaran la final.

En Tercera A, Albuixech i Manises B són els finalistes, botxins de Massamagrell E i Faura C respectivament. A partir de les 12:30h del dissabte es jugarà la final.

En Tercera B, Trinquet de Torrent E, per davant de Disid Alfara del Patriarca B, i Borbotó C, superior a Guadassuar C, s'enfrontaran pel títol. La final està programada per dissabte a les 11:00h.

En Quarta categoria, Riba-roja F i Restaurante Onnes Xilxes C són els classificats, superades les semifinals contra Torrent F i Tavernes B. La final es viurà el dissabte a les 9:30h.

En la categoria Juvenil, Massalfassar i Tavernes seran els que disputen la final. Borbotó i Riba–roja no van aconseguir s'hi van quedar a les portes. A les 11:30h del diumenge està programada la final.

A la categoria Cadet, Massamagrell i Torrent B superaren a Petrer i Moixent i disputaran la final la jugaran el diumenge a les 10:30h.

Per últim, els Infantils classificats per a la final del diumenge a les 9:30h són Massamagrell B contra Massamagrell A. Els 'germans' de club assoliren la victòria en semifinals davant Riba-roja i Manises.

Presentació del Campionat Autonòmic d'escala i corda a Manises. / FEDPIVAL

Programa de finals

26a LLIGA AUTONÒMICA D'ESCALA I CORDA TROFEU DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2024

QUARTA A

Dissabte 20 d'abril, 9:30 h.

CAIXA POPULAR RIBA-ROJA F - REST. ONNES XILXES C

TERCERA B

Dissabte 20 d'abril, 11:00 h.

BORBOTÓ C - TRINQUET DE TORRENT E

TERCERA A

Dissabte 20 d'abril, 12:30 h.

ALBUIXECH - CAIXA POPULAR MANISES B

SEGONA B

Dissabte 20 d'abril, 15:30 h.

QUART DE LES VALLS - LA CASETA RIBA-ROJA C

PRIMERA

Dissabte 20 d'abril, 17:00 h.

MARQUESAT - RAFASPORT-JOMA CASTELLÓN XILXES A

SEGONA A

Dissabte 20 d'abril, 18:30 h.

CASTELLONER EL GENOVÉS A - TAVERNES A

INFANTILS

Diumenge 21 d'abril, 09:30 h.

MASSAMAGRELL B - MASSAMAGRELL A

CADETS

Diumenge 21 d'abril, 10:30 h.

MASSAMAGRELL - TRINQUET DE TORRENT B

JUVENILS

Diumenge 21 d'abril, 11:30 h.

ESCOLA PILOTA MASSALFASSAR - TAVERNES C